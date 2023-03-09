Zuhal Olcay, 10 Ağustos 1957 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğdu. Babası erkek berberi Cevat İşanç, annesi ev hanımı Süheyla İşanç’tır. Konservatuarda piyano öğretmeni olan teyzesinin teşviki ile Ankara’ya giderek tiyatro eğitimine başladı.

1976’da Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünü bitirdi. Aynı yıl sınıf arkadaşı Selçuk Yöntem ile evlendi. Bir sene Londra’da eğitim gördü. Üç yıl süren ilk evliliğinin ardından işadamı Zafer Olcay ile evlenen Zuhal Olcay, İzmir’e yerleşti ve İzmir Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuğa başladı. 1981 yılında kızı Ceren dünyaya geldi.

1983’ten itibaren çeşitli televizyon yapımlarında rol aldı; ilk televizyon filmi olan Sönmüş Ocak’tan sonra Parmak Damgası adlı yapım ile tanındı. Film festivallerinde aldığı ödüller ününü arttırdı.

Sinema oyunculuğu ile birlikte tiyatro oyunculuğunu da sürdüren Olcay, 1986’da Martı’daki Nina rolüyle Avni Dilligil Tiyatro Ödülü’nü, 1988’de Balkon ‘daki İrma rolüyle Ankara Sanat Ödülü’nü kazandı. 1989`da Evita Müzikali’nde Evitayı oynadı. Bu müzikaldeki başarısı üzerine şarkıcılık kariyeri başladı. Dünden Sonra, Yarından Önce adlı filmde şarkıları seslendiren Olcay, daha sonra Onno Tunç’un bestesi olan parçayı bir albümde seslendirdi.

Zuhal Olcay, 1989’da Sahte Cennete Veda adlı filmdeki rolüyle Almanya’da Altın Film Şeridi En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak uluslararası bir başarı elde etti.

1987’de eşinden ayrılan Olcay, üçüncü evliliğini 1992’de Londra’da tiyatro oyuncusu Haluk Bilginer ile yaptı. 1990’da Haluk Bilginer ile birlikte Tiyatro Stüdyosu adlı özel tiyatronun kurucuları arasında yer aldı ve bu tiyatroda Aldatma, Kankardeşler, Histeri, Balkon gibi oyunlarda başrol üstlendi.

Üskürdar’da kiralayıp restore ettikleri Tiyatro Stüdyosu’nun 1996’da yanması üzerine 1999’da Haluk Bilginer ile birlikte Oyun Atölyesi’ni kurdu. Olcay, Oyun Atölyesi’nin sahnelediği ilk oyun olan Steven Berkoff’un Dolu Düşün Boş Konuş adlı oyunundaki rolüyle Afife Tiyatro Ödülleri “En İyi Komedi Kadın Oyuncusu” Ödülü’nü aldı. Çift, Istanbul’un Moda semtinde bir apartmanı restore ederek oluşturduğu tiyatro mekanını 2002’de açtı. Zuhal Olcay’ın Bilginer ile olan evliliği 2004 yılında sona erdi.

Müzik çalışmalarını önce Vedat Sakman, daha sonra Bülent Ortaçgil ile devam eden ve Küçük Bir Öykü, ‘İyisin gibi parçalarla müzik listelerine giren Olcay’ın Küçük Bir Öykü (1990), İki Çift Laf (1993), Oyuncu (1996), İhanet (1998), Başucu Şarkıları (2001) ve Başucu Şarkıları-2 (2005) ve Cengiz Onural’la ortak çalışması olan Hiçbiryerde isimli albümleri vardır.

Filmografi

Filmler

1983: İhtiras Fırtınası

1985: Amansız Yol

1985: Halkalı Köle

1985: Kurşun Ata Ata Biter

1986: Ateşten Gömlek : Ziya Öztan

1986: Genç ve Dul

1986: İstek

1986: Oteldeki Cinayet

1987: Bir Avuç Gökyüzü

1987: Dünden Sonra Yarından Önce

1987: Gece Yolculuğu : Ömer Kavur

1987: Bir Günah Gibi

1988: Sahte Cennete Veda

1989: Medcezir Manzaraları : Mahinur Ergun

1990: Gizli Yüz : Ömer Kavur

1991: Kara Sevdalı Bulut

1992: İki Kadın : Yavuz Özkan

1993: Ay Vakti

1994: Bir Sonbahar Hikayesi : Yavuz Özkan

1995: Aşk Üzerine Söylenmemiş Her şey

1996: 80. Adım : Tomris Giritlioğlu

1996: İstanbul Kanatlarımın Altında : Mustafa Altıoklar

1999: Issızlığın Ortasında Sinema

1999: Salkım Hanım’ın Taneleri : Tomris Giritlioğlu

2000: Gece Martıları

2001: Hiçbiryerde : Tayfun Pirselimoğlu

2004: Simbiyotik

2007: İyi Seneler-Londra : Berkun Oya

2009: Güz Sancısı : Tomris Giritlioğlu

2020: Aşk Tesadüfleri Sever 2

TV dizileri

1980: Sönmüş Ocak

1985: Parmak Damgası

1986: Varsayalım İsmail

1987: Ateşten Günler

1987: Gecenin Öteki Yüzü

1989: Baharın Bittiği Yer

1993: The Young Indiana Jones Chronicles “Istanbul, September 1918”

1994: Artist Palas

1997: Medeni Haller

1999: Çatısız Kadınlar : Mahinur Ergun

2001: Yeditepe İstanbul : Türkan Derya

2002: Ti Show

2005: Seni Çok Özledim

2007: Geniş Zamanlar : Serdar Akar

2008: Beni Unutma

2010: Arka Sokaklar

2010: Umut Yolcuları

2011: İffet : Faruk Teber

2013: Bir Aşk Hikayesi

2014: Urfalıyam Ezelden

2016: Yüksek Sosyete

2020: Alev Alev

2022-: Gecenin Ucunda

Sunuculuk

1979: TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği Programı

2008: Mevzuhal

Tiyatro oyunları

1977: Üçüncü Selim : Celal Esat Arseven\Salah Cimcoz – Ankara Devlet Tiyatrosu

1977: İzin Günü : Otto Fischer – Ankara Devlet Tiyatrosu

1978: Othello : William Shakespeare – Ankara Devlet Tiyatrosu

1979: Deli Dumrul : Güngör Dilmen – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1982: Fazilet Eczanesi : Haldun Taner – İzmir Devlet Tiyatrosu

1985: İlk Yıllar “Roksolan” : Orhan Asena – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1985: Martı : Anton Çehov – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1986: Söz Veriyorum : Aleksei Arbuzov – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1990: Aldatma : Harold Pinter – Tiyatro Stüdyosu

1991: Kan Kardeşleri : Willy Russell – Tiyatro Stüdyosu

1997: Histeri : Terry Johnson – Tiyatro Stüdyosu

1998: Balkon : Jean Genet – Tiyatro Stüdyosu

1999: Dolu Düşün Boş Konuş : Steven Berkoff – Oyun Atölyesi

2000: Ayrılış : Tom Kempinsky – Oyun Atölyesi

2005: Nathalie : Philippe Blasband – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

2009: Şölen (oyun) : Moira Buffini – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

2017: Aşk Halleri : Maria Goss – Elf Yapım

Diskografi

Solo albümleri

1989: Küçük Bir Öykü Bu

1990: İki Çift Laf

1993: Oyuncu

1998: İhanet

2001: Başucu Şarkıları

2005: Başucu Şarkıları 2

2009: Aşk’ın Halleri

2015: Başucu Şarkıları 3

Tekli çalışmaları

1987: Dünden Sonra Yarından Önce Film Müziği

2018: Sensiz (Emre Atabek ile)

2020: Eyvallah (Hüsnü Arkan ile)

2022: Aşkınla Her Şey Oldum (Tuna Kiremitçi ile)

Ödülleri

1984: 21. Antalya Film Şenliği, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu(İhtiras Fırtınası)

1985: 22. Antalya Film Şenliği, En İyi Kadın Oyuncu (Amansız Yol)

1986: Martı’daki Nina rolüyle Avni Dilligil Tiyatro Ödülü

1988: Balkon’daki İrma rolüyle Ankara Sanat Ödülü

1989: Almanya Altın Film Şeridi En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, (Sahte Cennete Veda)

1989: 2. Ankara Film Şenliği, En İyi Kadın Oyuncu (Dünden Sonra Yarından Önce)

1990: 3. Ankara Film Şenliği, (Medcezir Manzaraları)

1994: 6. Ankara Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu (Bir Sonbahar Hikayesi)

1999: Afife Tiyatro Ödülleri “En İyi Komedi Kadın Oyuncusu” Ödülü, (Dolu Düşün Boş Konuş)

2002: 21. İstanbul Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu(Hiçbiryerde)

2002: 24. Siyad Türk Sineması Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu (Hiçbiryerde)

2003: 6. Gökçeada Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu (Hiçbiryerde)

Afife Tiyatro Ödülleri : Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu-Nathalie 2006

2019: Altın Koza Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü