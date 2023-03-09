Zuhal Olcay, 10 Ağustos 1957 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğdu. Babası erkek berberi Cevat İşanç, annesi ev hanımı Süheyla İşanç’tır. Konservatuarda piyano öğretmeni olan teyzesinin teşviki ile Ankara’ya giderek tiyatro eğitimine başladı.
1976’da Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünü bitirdi. Aynı yıl sınıf arkadaşı Selçuk Yöntem ile evlendi. Bir sene Londra’da eğitim gördü. Üç yıl süren ilk evliliğinin ardından işadamı Zafer Olcay ile evlenen Zuhal Olcay, İzmir’e yerleşti ve İzmir Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuğa başladı. 1981 yılında kızı Ceren dünyaya geldi.
1983’ten itibaren çeşitli televizyon yapımlarında rol aldı; ilk televizyon filmi olan Sönmüş Ocak’tan sonra Parmak Damgası adlı yapım ile tanındı. Film festivallerinde aldığı ödüller ününü arttırdı.
Sinema oyunculuğu ile birlikte tiyatro oyunculuğunu da sürdüren Olcay, 1986’da Martı’daki Nina rolüyle Avni Dilligil Tiyatro Ödülü’nü, 1988’de Balkon ‘daki İrma rolüyle Ankara Sanat Ödülü’nü kazandı. 1989`da Evita Müzikali’nde Evitayı oynadı. Bu müzikaldeki başarısı üzerine şarkıcılık kariyeri başladı. Dünden Sonra, Yarından Önce adlı filmde şarkıları seslendiren Olcay, daha sonra Onno Tunç’un bestesi olan parçayı bir albümde seslendirdi.
Zuhal Olcay, 1989’da Sahte Cennete Veda adlı filmdeki rolüyle Almanya’da Altın Film Şeridi En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak uluslararası bir başarı elde etti.
1987’de eşinden ayrılan Olcay, üçüncü evliliğini 1992’de Londra’da tiyatro oyuncusu Haluk Bilginer ile yaptı. 1990’da Haluk Bilginer ile birlikte Tiyatro Stüdyosu adlı özel tiyatronun kurucuları arasında yer aldı ve bu tiyatroda Aldatma, Kankardeşler, Histeri, Balkon gibi oyunlarda başrol üstlendi.
Üskürdar’da kiralayıp restore ettikleri Tiyatro Stüdyosu’nun 1996’da yanması üzerine 1999’da Haluk Bilginer ile birlikte Oyun Atölyesi’ni kurdu. Olcay, Oyun Atölyesi’nin sahnelediği ilk oyun olan Steven Berkoff’un Dolu Düşün Boş Konuş adlı oyunundaki rolüyle Afife Tiyatro Ödülleri “En İyi Komedi Kadın Oyuncusu” Ödülü’nü aldı. Çift, Istanbul’un Moda semtinde bir apartmanı restore ederek oluşturduğu tiyatro mekanını 2002’de açtı. Zuhal Olcay’ın Bilginer ile olan evliliği 2004 yılında sona erdi.
Müzik çalışmalarını önce Vedat Sakman, daha sonra Bülent Ortaçgil ile devam eden ve Küçük Bir Öykü, ‘İyisin gibi parçalarla müzik listelerine giren Olcay’ın Küçük Bir Öykü (1990), İki Çift Laf (1993), Oyuncu (1996), İhanet (1998), Başucu Şarkıları (2001) ve Başucu Şarkıları-2 (2005) ve Cengiz Onural’la ortak çalışması olan Hiçbiryerde isimli albümleri vardır.
Filmografi
Filmler
1983: İhtiras Fırtınası
1985: Amansız Yol
1985: Halkalı Köle
1985: Kurşun Ata Ata Biter
1986: Ateşten Gömlek : Ziya Öztan
1986: Genç ve Dul
1986: İstek
1986: Oteldeki Cinayet
1987: Bir Avuç Gökyüzü
1987: Dünden Sonra Yarından Önce
1987: Gece Yolculuğu : Ömer Kavur
1987: Bir Günah Gibi
1988: Sahte Cennete Veda
1989: Medcezir Manzaraları : Mahinur Ergun
1990: Gizli Yüz : Ömer Kavur
1991: Kara Sevdalı Bulut
1992: İki Kadın : Yavuz Özkan
1993: Ay Vakti
1994: Bir Sonbahar Hikayesi : Yavuz Özkan
1995: Aşk Üzerine Söylenmemiş Her şey
1996: 80. Adım : Tomris Giritlioğlu
1996: İstanbul Kanatlarımın Altında : Mustafa Altıoklar
1999: Issızlığın Ortasında Sinema
1999: Salkım Hanım’ın Taneleri : Tomris Giritlioğlu
2000: Gece Martıları
2001: Hiçbiryerde : Tayfun Pirselimoğlu
2004: Simbiyotik
2007: İyi Seneler-Londra : Berkun Oya
2009: Güz Sancısı : Tomris Giritlioğlu
2020: Aşk Tesadüfleri Sever 2
TV dizileri
1980: Sönmüş Ocak
1985: Parmak Damgası
1986: Varsayalım İsmail
1987: Ateşten Günler
1987: Gecenin Öteki Yüzü
1989: Baharın Bittiği Yer
1993: The Young Indiana Jones Chronicles “Istanbul, September 1918”
1994: Artist Palas
1997: Medeni Haller
1999: Çatısız Kadınlar : Mahinur Ergun
2001: Yeditepe İstanbul : Türkan Derya
2002: Ti Show
2005: Seni Çok Özledim
2007: Geniş Zamanlar : Serdar Akar
2008: Beni Unutma
2010: Arka Sokaklar
2010: Umut Yolcuları
2011: İffet : Faruk Teber
2013: Bir Aşk Hikayesi
2014: Urfalıyam Ezelden
2016: Yüksek Sosyete
2020: Alev Alev
2022-: Gecenin Ucunda
Sunuculuk
1979: TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği Programı
2008: Mevzuhal
Tiyatro oyunları
1977: Üçüncü Selim : Celal Esat Arseven\Salah Cimcoz – Ankara Devlet Tiyatrosu
1977: İzin Günü : Otto Fischer – Ankara Devlet Tiyatrosu
1978: Othello : William Shakespeare – Ankara Devlet Tiyatrosu
1979: Deli Dumrul : Güngör Dilmen – İstanbul Devlet Tiyatrosu
1982: Fazilet Eczanesi : Haldun Taner – İzmir Devlet Tiyatrosu
1985: İlk Yıllar “Roksolan” : Orhan Asena – İstanbul Devlet Tiyatrosu
1985: Martı : Anton Çehov – İstanbul Devlet Tiyatrosu
1986: Söz Veriyorum : Aleksei Arbuzov – İstanbul Devlet Tiyatrosu
1990: Aldatma : Harold Pinter – Tiyatro Stüdyosu
1991: Kan Kardeşleri : Willy Russell – Tiyatro Stüdyosu
1997: Histeri : Terry Johnson – Tiyatro Stüdyosu
1998: Balkon : Jean Genet – Tiyatro Stüdyosu
1999: Dolu Düşün Boş Konuş : Steven Berkoff – Oyun Atölyesi
2000: Ayrılış : Tom Kempinsky – Oyun Atölyesi
2005: Nathalie : Philippe Blasband – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
2009: Şölen (oyun) : Moira Buffini – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
2017: Aşk Halleri : Maria Goss – Elf Yapım
Diskografi
Solo albümleri
1989: Küçük Bir Öykü Bu
1990: İki Çift Laf
1993: Oyuncu
1998: İhanet
2001: Başucu Şarkıları
2005: Başucu Şarkıları 2
2009: Aşk’ın Halleri
2015: Başucu Şarkıları 3
Tekli çalışmaları
1987: Dünden Sonra Yarından Önce Film Müziği
2018: Sensiz (Emre Atabek ile)
2020: Eyvallah (Hüsnü Arkan ile)
2022: Aşkınla Her Şey Oldum (Tuna Kiremitçi ile)
Ödülleri
1984: 21. Antalya Film Şenliği, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu(İhtiras Fırtınası)
1985: 22. Antalya Film Şenliği, En İyi Kadın Oyuncu (Amansız Yol)
1986: Martı’daki Nina rolüyle Avni Dilligil Tiyatro Ödülü
1988: Balkon’daki İrma rolüyle Ankara Sanat Ödülü
1989: Almanya Altın Film Şeridi En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, (Sahte Cennete Veda)
1989: 2. Ankara Film Şenliği, En İyi Kadın Oyuncu (Dünden Sonra Yarından Önce)
1990: 3. Ankara Film Şenliği, (Medcezir Manzaraları)
1994: 6. Ankara Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu (Bir Sonbahar Hikayesi)
1999: Afife Tiyatro Ödülleri “En İyi Komedi Kadın Oyuncusu” Ödülü, (Dolu Düşün Boş Konuş)
2002: 21. İstanbul Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu(Hiçbiryerde)
2002: 24. Siyad Türk Sineması Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu (Hiçbiryerde)
2003: 6. Gökçeada Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu (Hiçbiryerde)
Afife Tiyatro Ödülleri : Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu-Nathalie 2006
2019: Altın Koza Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü