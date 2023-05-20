Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER)'nin düzenlediği 11. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Zirvesi'nde, sektörün hem iç pazarda hem de ihracatta %10'luk büyüme performansı gösterebileceği vurgulandı. Zirveye, 49 ülkeden, 78'i yabancı, 18'i yerli olmak üzere toplam 96 firma katıldı.

Yıllık 10 milyon doların üzerinde cirosu olan firmaların katılım gösterdiği zirvede, 2 gün boyunca 4 binin üzerinde yüz yüze görüşme gerçekleşti. ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, bu yılın iş hacminin 2 milyar dolar olabileceğini belirtti.

12 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan züccaciye sektörü, dış ticaret fazlası veren 5 sektör arasında yer alırken, en çok markalaşan 2 sektörden biri. 2022 yılında 6,5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiren sektör, 2023 yılında bu rakamı 7 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Öksüz, Çin'in sektöre hızlı bir şekilde geri dönüş yaptığını ve bu durumun kazanılan pazarların kaybedilmemesi için dikkat gerektirdiğini belirtti. Ayrıca, pandemi sürecinin sektör için bir avantaj oluşturduğunu, enerji maliyetlerindeki artış, döviz kuru ve deprem nedeniyle yılın ilk 3 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3'lük bir daralma yaşandığını, ancak bu durumun aşılamayacak bir problem olmadığını ifade etti.

Öksüz, iç pazardaki hareketliliğin yüzde 10'luk büyümeyi beraberinde getireceğini ve özellikle düğün sezonu ve Anneler Günü gibi özel günlerin sektörü canlandırdığını belirtti

Yenigün Haber Merkezi