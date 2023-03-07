En fazla dış ticaret fazlası veren sektörlerin başında züccaciye sektörü, ihracatı artırabilmek adına 2023 yılı için fuar ve organizasyonlara ağırlık verdi. 2023 yılında yurt içinde 2, yurt dışında 6 olmak üzere 8 tane B2B’ye ve 2 tane de fuara imza atacaklarını belirten ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, HOST İstanbul fuarıyla yılın ilk fuarına imza attıklarını belirtiyor. 9-12 Mart tarihleri arasında TÜYAP Beylikdüzü’nde düzenlenen fuar hakkında açıklamalarda bulunan Öksüz, “Sektörümüzün en büyük fuarı ZÜCHEX’ten sonra ağırlık verdiğimiz diğer bir fuar da HOST İstanbul. 40 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu fuara, bu sene 15 bin ziyaretçi bekliyoruz. Ziyaretçi sayısının 5 binini ise yabancılar oluşturuyor ve 102 ülkeden satın almacının fuarda yerini almasını bekliyoruz. 350 markanın katılım sağladığı fuarın ihracatımıza ise yüzde 10 katkı sunacağını düşünüyoruz. AB’deki resesyon sürecinden dolayı ihracatımızı artırmak adına alternatif pazarlara yönelmiş durumdayız. 2023 yılı için 7 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz bulunuyor ve bu yüzden fuarlar, B2B’ler her zamankinden daha fazla önem taşıyor” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ