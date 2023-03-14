Geniş bir ekibin aylar süren titiz çalışmaları ile hazırlıklar tamamlandı. Senaryosunu İlber Tekinsoy’un üstlendiği ‘Onurlu savaşçıların yürekli analarına adanmış ‘ZÜBEYDE’ filminin çekimleri Anadolu’nun kadim şehri Bergama’da başladı. ICNN Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği filmin başrolünü “Zübeyde hanım’ı” Aslıhan Güner, “Mustafa Kemal Atatürk’ü” Alican Yücesoy üstlenirken, Emre Kınay, Devrim Nas ve Sitare Akbaş gibi birbirinden değerli oyuncular filmde oynuyor… Filmin ilk afişi ise yayınlandı. Zübeyde Hanım’a hayat veren Aslıhan Güner, filmin ilk afiş kapağında yer aldı. (YHM)