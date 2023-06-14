ZTE, Türkiye pazarına geri döndü

Dünyaca ünlü akıllı telefon üreticisi ZTE, Arena Bilgisayar ile iş birliği yaparak Türkiye pazarına geri dönme kararı aldı. Arena Bilgisayar, ZTE ile dağıtım anlaşması imzaladığını duyurarak Nubia ve Redmagic markalarını tekrar Türkiye'de satışa çıkaracaklarını açıkladı.

ZTE hangi markalarıyla Türkiye pazarına geliyor?

ZTE, Türkiye pazarına Nubia ve Redmagic markalarıyla geri dönüyor. Arena Bilgisayar ile yapılan anlaşma sayesinde Nubia markalı cep telefonları, 3D tabletler, akıllı saatler ve Red Magic markalı oyun telefonları Türkiye'de satışa sunulacak.

ZTE Blade V30 Vita Türkiye'de üretiliyor mu?

ZTE'nin Türkiye pazarına dönüşünde öne çıkan bir model olan Blade V30 Vita Türkiye'de üretiliyor. Bu model, yerli üretim olmasının yanı sıra 6.82 inç ekran, 3GB RAM, 128GB depolama, 48MP arka kamera ve 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip.

ZTE'nin Türkiye pazarına dönüşü ne anlama geliyor?

ZTE'nin Türkiye pazarına geri dönmesi, Türk tüketicileri için daha geniş bir seçenek yelpazesi sunacak. Nubia ve Redmagic markalarının satışa çıkmasıyla birlikte ZTE'nin güncel akıllı telefon modellerine Türkiye'den erişim mümkün olacak.

ZTE ve Arena Bilgisayar iş birliği hakkında detaylar neler?

ZTE'nin Türkiye pazarına girişi için Arena Bilgisayar ile yapılan iş birliği anlaşması büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Arena Bilgisayar, ZTE'nin Nubia ve Redmagic markalarının Türkiye genelinde dağıtımını üstlenecek ve bu markaların Türkiye'deki varlığını güçlendirmek için çalışmalar yapacak