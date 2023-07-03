Zafer Partisi Bürokrasi ile İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsa Aslan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “4 bin Suriyeli sağlık çalışanını istihdam ettik” açıklamasını eleştirdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi terk etmek zorunda kalan doktorlara ‘giderlerse gitsinler’ dediğini hatırlatan Aslan, “Ülkemizi Avrupa’nın sığınmacı deposu haline getiren Erdoğan’a ve iktidarına sesleniyoruz: ‘Giderlerse gitsinler’ diyerek öz evlatlarımızı ülkeden ‘kovarak’ Suriyeli doktorlara alan. Suriyeli doktor hatasından bir an evvel dönülsün!” ifadelerini kullandı.

Zafer Partili Aslan, iktidarın sağlık hizmetleri politikasını eleştirerek; Suriyeli sığınmacı konusu hakkında açıklama yaptı. Türkiye’de Suriyelilere verilen ameliyat ve poliklinik hizmetlerine vurgu yapan Aslan, Türkiye’den giden doktorlara da dikkat çekti. Bakan Koca’nın “4 bin Suriyeli doktor istihdamı” açıklamasını eleştiren Aslan, “2021’de sağlıkta istihdam edilen Suriyeli sayısı 4 bin ise; bu seneki çalışanlarla sayı kaça yükseldi?” sorusunu sordu.

“AK Parti iktidarının sınırları kevgire dönüştürdüğü ‘muhteşem’ dış politikasıyla birlikte ülkemiz demografik saldırı altına alındı” ifadelerini kullanan Aslan; şu açıklamayı yaptı:

“DOKTORLARIMIZIN ÜLKEDEN AYRILMAMASI İÇİN BİR ÇÖZÜM BULMAK YERİNE YİNE AKIL DIŞI AÇIKLAMALAR YAPIYOR”

“Türkiye’de iktidarın yıllardır övündüğü sağlık sektörünün son durumu içler acısı. Muayene için haftalarca belki de aylarca sıra bekleyen vatandaşlarımızın durumu her geçen gün kötüleşiyor. Doktorlarımız yoğunluktan ve yetersizlikten dolayı hasta vatandaşlarımızla tam anlamıyla ilgilenemiyor. Muayene sürelerinden de şikâyet eden doktorlarımız bir bir yurt dışına çıkıyor. Şehir Hastaneleri yaparak vatandaşlarımızı ‘müşteri’ olarak gören zihniyet, doktorlarımızın ülkeden ayrılmaması için bir çözüm bulmak yerine yine akıl dışı açıklamalar yapıyor.

AK Parti iktidarının sınırları kevgire dönüştürdüğü ‘muhteşem’ dış politikasıyla birlikte ülkemiz demografik saldırı altına alındı. Bazı kentlerimizde Suriyeli sayısı artış gösterirken Kilis’te her 4 kişiden 1’inin Suriyeli olduğu iddia ediliyor. Bu da yetmezmiş gibi nüfusta yaşanan artış kurulu düzeni de etkiliyor. Milyonlarca sağlık çalışanımız vatandaşlarımızın hizmetindeyken yaşanan ‘istilanın’ ardından doktorlarımız daha zor şartlar altına düşüyor.

“TÜRKİYE’DEN GİDEN GENÇLERİMİZİ GERİ ÇEVİRMEK VARKEN SURİYELİ DOKTOR İSTİHDAMI AKIL DIŞI DEĞİL Mİ?”

Ne yazık ki olmayan politikayı sürdürmekte ısrar eden iktidar, sağlık hizmetlerinin aksamasının bir numaraları öncüsü olan sığınmacılar konusunu gündeme getiren herkese ateş püskürüyor. Gerçekler gün gibi ortadayken, yaşanan gelişmeler bizleri de şaşırtmaya devam ediyor. Türkiye’de doğup büyüyüp yetişen ve doktor olan gençlerimiz ülkeden giderken, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akıllara ziyan yeni bir açıklama yaptı, “4 bin Suriyeli sağlık çalışanını istihdam ettik” dedi.

Bu akıl dışı gelişmeye biz de somut sorular sorarak irdelemek istedik: 4 bin Suriyeli sağlık çalışanını nereden istihdam ettiniz, hangi okulu okuyup nasıl mezun olarak iş verdiniz? Dilimizi biliyorlar mı? Kim bunlar? Suriye’de tüm suçlara af çıkarılırken Türkiye’de kalmaya devam edenlerin geçmişi biliniyor mu? Sizin vatandaşınız olmayanı kendi ülkesinde savaş varken buraya gelerek ne gibi sağlık hizmeti vermesi bekleniyor? Savaş olduğu söylenen Suriye’de doktora daha fazla ihtiyaç varken Türkiye’de Suriyeli doktor istihdamına gerek mi var? Türkiye’den giden gençlerimizi geri çevirmek varken Suriyeli doktor istihdamı akıl dışı değil mi?

“2021’DE SAĞLIKTA İSTİHDAM EDİLEN SURİYELİ SAYISI 4 BİN İSE; BU SENEKİ ÇALIŞANLARLA SAYI KAÇA YÜKSELDİ?”

Bu ve buna benzer sorularımızı sormaya devam ederken Bakan Koca’nın Suriyeli sağlık çalışanı açıklamasını tekrar hatırlayalım: "29 ilde 185 Göçmen Sağlığı Merkezi faaliyete geçirilmiştir. Bu göçmen sağlığı merkezlerinde ülkemize göç etmek zorunda kalan 787'si hekim, 34'ü diş hekimi, bin 149'u hemşire olmak üzere yaklaşık 4 bin Suriyeli sağlık çalışanı gerekli adaptasyon eğitimleri verildikten sonra istihdam edilmektedir.” Ben de şunu sormadan edemeyeceğim: 2021’de sağlıkta istihdam edilen Suriyeli sayısı 4 bin ise; bu seneki çalışanlarla sayı kaça yükseldi?

Gelelim ülkemizden ‘gitmek zorunda kalan’ doktorlarımıza. Sayılarla konuşacak olursak; Türk Tabipleri Birliği verilerine göre, son 10 yılda Türkiye’den ayrılan hekim sayısı katlanarak arttı. 2022 yılının ilk 8 ayında bin 683 hekim yurtdışına yerleşti, 2012 yılında bu sayı yalnızca 59’du. Bu sayıya bir de emekliye ayrılan, istifa eden ya da özel hastanelere geçiş yapan doktor sayısı eklendiğinde; kamuda çalışan doktor sayısında azalma gözlendiği birçok kez belirtildi. Yanlış politikalar sonucu bir doktorun ülkesini terk etmesi zorunda bırakılan iktidar, elbet hesabını verecektir.

“SURİYELİ DOKTORLARA ALAN AÇTINIZ”

2002 yılında nüfusu 65 milyon 140 bin olan Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde toplam 1 Milyon 598 bin 362 ameliyat yapılmış. 2015 yılında ülkenin nüfusu 78 milyon 741 bin kişiye yükseliyor. Rakamsal artış 13 Milyon 600 bin kişiye, nüfusun artış oranı ise yaklaşık yüzde 21’e karşılık geliyor. 13 yılda nüfusta yaşanan yüzde 21’lik artışa karşılık, ameliyat sayısında adeta patlama yaşandığı ortaya çıktı. 2015 yılında devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde yapılan ameliyat sayısı 4 Milyon 770 bin 145’e yükseliyor. Yani nüfus yüzde 21 artarken, yapılan ameliyat sayısı yüzde 300 artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgilere göre, Suriyelilere bugüne kadar 97 milyon poliklinik hizmeti verilirken 3 milyonun üzerinde yatarak tedavi hizmeti sunuldu. 2.6 milyon ameliyat gerçekleştirilirken, 754 bin Suriyeli bebek Türkiye'de dünyaya geldi.

Tüm bu verilen gün gibi ortadayken, açık kapı politikasını sürdürerek ülkemizi Avrupa’nın sığınmacı deposu haline getiren Erdoğan’a ve iktidarına sesleniyoruz: ‘Giderlerse gitsinler’ diyerek öz evlatlarımızı ülkeden ‘kovarak’ Suriyeli doktorlara alan açtınız. Gelin bu yanlıştan dönün. Yarın yine ‘hata yaptık milletimiz bizi affetsin’ açıklamasını yapmak zorunda kalmayın. Saray’da keyif sürenler gerçeği artık görsün. Evlatlarımız yurda dönsün. Suriyeli doktor hatasından bir an evvel dönülsün!”