Birbirinden ünlü isimlerin açık havada konserleri, DJ setler, film gösterimleri, çocuklar için yaratıcı ve öğretici etkinlikler, stand up şovları, iş çıkışlarının vazgeçilmezi Afterwork etkinlikleri, spor müsabakaları ve çok daha fazlası ile bu yaz Vestel Amfi’de devam edecek.

Zorlu PSM, birbirinden keyifli etkinliklerin yer alacağı açık hava etkinlikleriyle bu yaz Vestel Amfi’de konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Açık havada konserler, çocuklar için etkinlikler, DJ setler, film gösterimleri, spor müsabakaları ve daha birçok farklı kategoride gerçekleşecek olan etkinliklerin yanında leziz yaz menüsünü de açık havada katılımcıların beğenisine sunuyor.

Vestel Amfi Mayıs ayı programı açıklandı!

ATAKAN UYSAL // 22 MAYIS // VESTEL AMFİ // 20.00

Çok küçük yaştan itibaren ülkenin önde gelen elektronik müzik sanatçılarının yanında yetişen Atakan Uysal; yıllardır sahne önü ve arkasında; Dj'lik ve sahne amirliği gibi pek çok sıfat üstleniyor. Artbat, Peggy Gou, Mathame, Nastia, Alex Stein, Township Rebellion, Frankey & Sandrino, Undercatt, Giorgia Angiuli, Andhim, Armonica gibi sanatçılarla aynı sahneyi paylaşan Uysal setlerini en yeni keşiflerin izindeki çarpıcı seçkileri ve geniş tarz skalası ile harmanlıyor. 22 Mayıs akşamı Atakan Uysal’ın unutulmayacak DJ seti Vestel Amfi’de dinleyicilerle buluşuyor.

Kapı Açılış: 17.00

Etkinlik: 20.00

Etkinilk Ücretsizdir.

BAŞKA SİNEMA FİLM GÖSTERİMİ: C'MON C'MON // 23 MAYIS // VESTEL AMFİ // 20.00

‘Joker’ ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ı kazanan Joaquin Phoenix ve çocuk oyuncu Woody Norman’ın başrolünde olduğu dokunaklı, insanın içini ısıtan bir yol filmi niteliğindeki C’mon C’mon Başka Sinema Film Gösterimleri kapsamında 23 Mayıs akşamı Vestel Amfi’de sahne alıyor.

Kapı Açılış: 17.00

Etkinlik: 20.00

Etkinilk Ücretsizdir.

FLU // 24 MAYIS // VESTEL AMFİ // 20.00

Müzik kariyerine 2016 yılında İstanbul'da başlayan Flü, başladığı yıldan bu yana İstanbul yeraltı sahnesinde sahne almaya devam ediyor. Müziğe devam ederken aynı zamanda radyo çalışmalarına devam eden Flü 24 Mayıs akşamı Vestel Amfi’de!

Kapı Açılış: 17.00

Etkinlik: 20.00

Etkinilk Ücretsizdir.

VESTEL PSM RADYO PRESENTS: SHANGRI-LA // 25 MAYIS // VESTEL AMFİ // 20.00

Zorlu PSM’nin gözde açık hava mekanı Vestel Amfi, bu Yaz da Vestel PSM Radyo DJ’lerine ev sahipliği yapıyor.

Etkinilk Ücretsizdir.

Kapı Açılış: 17.00

Etkinlik: 20.00

Etkinilk Ücretsizdir.

DJ PARTY: MERTEFESİ // 26 MAYIS // VESTEL AMFİ // 20.00

Sevilen DJ’ler unutulmayacak performanslarla 26 Mayıs'ta Vestel Amfi’de sahne alıyor.

Kapı Açılış: 17.00

Etkinlik: 20.00

Etkinilk Ücretsizdir.

VERA ‘’AKUSTİK’’ // 27 MAYIS // VESTEL AMFİ // 20.00

Yıl sonu yayınlanması planlanan yeni albüm “İkinci Baskı”nın kayıtlarına devam eden Vera, 2023 konserlerini bambaşka bir sahne formatıyla, “jakları çıkartarak” sürdürüyor. Bugüne kadar yüksek sesli sahne şovları ile bilinen Vera, bu konsere özel hazırlanmış şarkı listesi ve akustik düzenlemelerle, 27 Mayıs Cumartesi akşamı Zorlu PSM Vestel Amfi’de sahne alıyor.

Kapı Açılış: 17.00

Etkinlik: 20.00

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: 99,00₺

PUPA // 30 MAYIS // VESTEL AMFİ // 20.00

Önemli festival ve kulüplerde sahne alan Pupa, prodüksiyon ve sahne calışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dinleyicilerini cosmic bir disconun büyülü evreninde seyahat ettirecek olan PUPA, 30 Mayıs akşamı Vestel Amfi’de sahne alıyor.

Kapı Açılış: 17.00

Etkinlik: 20.00

Etkinilk Ücretsizdir.