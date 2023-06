Zorlu PSM’de bu hafta, günümüzün en büyük bestecilerinden ve piyanistlerinden biri olan Ludovico Einaudi, “Underwater Tour” kapsamında 12 ve 13 Haziran’da iki gece üst üste Zorlu PSM’de sahne alıyor. Öte yandan kendine özgü tarzı, bazen karanlık bazen de mizahi şarkılarıyla İngiliz müzik sahnesine damga vuran, indie müziğin sıra dışı sesi Baxter Dury 14 Haziran akşamı sahne almaya hazırlanırken “Que Sera”, “Seize The Day” ve “Ungodly Fruit” gibi hitleriyle müzisyenleri büyüleyen Wax Tailor, yeni albümü “Fishing For Accidents”in dünya turnesi kapsamında 14 Haziran akşamı Zorlu PSM %100 Studio’da müzikseverle buluşuyor.

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 12 HAZİRAN // %100 STUDIO // 21.00

İbrahim Selim ile Bu Gece yeni sezonuyla çok yakında evlerinize konuk olmaya geliyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: 880,00₺

Balkon: 715,00₺

LUDOVICO EINAUDI - UNDERWATER TOUR // 12-13 HAZİRAN // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Müzik eleştirmenleri tarafından eski ve yeni arasındaki ilişkiyi değiştiren müzisyen olarak anılan Ludovico Einaudi, “Una Mattina”, “Diario Mali” albümlerinin ardından, yedinci stüdyo albümü “Divenire” için Liverpool Kraliyet Filarmoni Orkestrası’yla yaptığı iş birliğiyle müzik dünyasında büyük ses getirdi. 2009 yılında yayımlanan “Nightbook”, 2013 yılında “In a Time Lapse”i, Mart 2019'da ' Seven Days Walking' albümleriyle başarısını sürdürdü ve müzik eleştirmenlerinden tam not aldı. 'The Father' ve 'Nomadland' gibi 2020'ye damgasını vurarak Oscar ve Altın Küre'de büyük başarı yakalayan filmlerin müziklerine de imza attı. Ludovico Einaudi, pandeminin yarattığı sessiz, dış müdahalesiz ve akışkan dünyadan ilham alarak yarattığını söylediği solo albümü 'Underwater'ı yayınlayarak müziğine kattığı daha samimi ve etkileyici boyutu Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde 12-13 Haziran’da iki gece üst üste müzikseverlerle tanıştıracak.

Kapı Açılış: 20.00

Etkinlik: 20.30

Bilet Fiyatları;

VIP (Yemekli): ₺ 2.970,00

1. Kategori: ₺1.650,00

2. Kategori: ₺1.320,00

3. Kategori: ₺1.155,00

4. Kategori: ₺1.045,00

5. Kategori: ₺935,00

6. Kategori: ₺715,00

WINGS SUNAR: FATİH ERKOÇ // 12 HAZİRAN // touché // 21.00

"Gitme", "Ellerim Bomboş" gibi kült parçalarıyla Türkçe müziğin önemli yorumcularından Fatih Erkoç, 12 Haziran akşamı Wings katkılarıyla touché'de!

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: 660,00₺

Yemekli: 1.650,00₺

AFTERWORK PARTY: ONUR GÜLLAPOĞLU // 13 HAZİRAN // VESTEL AMFİ // 19.00

RE:VOLT Kollektiv'i kurmadan önce İstanbul gece hayatında uzun süre boyunca yer almış bir isim olarak elektronik müzik sahnesinde ve özellikle rave kültüründe bir araştırmacı olarak konumlayan Onur, techno müzik türünde üretimlerini sürdürüyor. Stereotip algılardan uzaklaşarak, hızlı hareket eden müziğinde, gelecek odaklı seslerle, minimalist ve ritimli vuruşlarla güçlendirdiği duyarlılığını yansıtmaktadır. Bu duyarlılık, geçmişin 90'ların sonu ve 2000'lerin başına dayanan rave sahnesinde oluşturduğu katmanlı soundlarla birleşmektedir.

Kapı Açılış: 17.00

Etkinlik: 19.00

Etkinlik Ücretsizdir.

KİBRİTİN UCUNDA // 13 HAZİRAN // %100 STUDIO // 20.30

30’larının başında bir plaza çalışanı olan Kerem, başarı hırsının, çocukluğunun ve küçük bir felaket sonrası ziyarete gelen geçmişinin gölgesinde, kendiyle uzun ve derin bir hesaplaşmaya girişir. Kafasının içinden gelen seslere engel olmaya bıraktığı o soğuk İstanbul akşamında tüm çocukluğu kar taneleri gibi yerlere dökülür. Kerem’in hayatı o gece bir kibritin ucunda. Zorlu PSM Prodüksiyonu’nun T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın maddi katkılarıyla tiyatro sahnelerine kazandırdığı, Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı Kayhan Berkin’in yönettiği, Rıza Kocaoğlu’nun oynadığı Kibritin Ucunda, sezon boyunca %100 Studio’da izleyicisiyle buluşuyor.

Kapı Açılış: 20.00

Etkinlik: 20.30

Bilet Fiyatları;

Genel Satış: 231,00₺

Öğrenci: 110,00₺

WINGS SUNAR: AYŞEGÜL ALDİNÇ // 12 HAZİRAN // touché // 21.00

Ayşegül Aldinç, Wings’in katkılarıyla touché’de!

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: 660,00₺

Yemekli: 1.650,00₺

BAŞKA SİNEMA FİLM GÖSTERİMİ: ASTERİKS VE OBURİKS:ORTA KRALLIK // 14 HAZİRAN // VESTEL AMFİ // 21.15

Asteriks ve Oburiks: Orta Krallık, imparatoriçeyi kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Asteriks, Oburiks ve imparatoriçenin kızı Ra-Na'nın hikayesini konu ediyor. Yıl M.Ö. 50. Kötü prens Deng Tsin Qin, Çin İmparatoriçesi'ni esir almıştır. Bu sırada kaçmayı başaran imparatoriçenin kızı Ra-Na, sihirli iksir sayesinde insanüstü güçler elde eden Asteriks ve Oburiks'ten yardım ister. Hem denizde hem de karada tehlikeli maceralara atılan Ra-Na, Asteriks ve Oburiks, geç olmadan imparatoriçeyi kurtarabilecek midir?

Yönetmen Guillaume Canet

Senarist Guillaume Canet, Julien Hervé

Oyuncular: Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Marion Cotillard

Orijinal adı Astérix et Obélix : L'Empire du milieu

Kapı Açılış: 17.00

Etkinlik: 21.15

Etkinilk Ücretsizdir.

PSM LOVES SUMMER BY %100 MÜZİK: BAXTER DURY // 14 HAZİRAN // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Güçlü ve kendine has vokal becerileriyle hayata dair alaycı gözlemlerini hikayeleştirerek anlatan İngiliz indie rock harikası Baxter Dury, 14 Haziran akşamı PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında Turkcell Sahnesi’ne geliyor. Müzikal hayatına acı bir tesadüfle pub rock/new wave ikonu babası Ian Dury için düzenlenen anma töreninde sahne alarak başlayan Baxter Dury, 2002’den bu yana new wave, indie rock, indietronica, alternative pop ve post-disco türlerinde üretimlerini sürdürüyor. 2017 yılında yayımladığı “Prince of Tears” ile disco sound’una göz kırpan Baxter, büyük çıkışını da bu albümle gerçekleştirdi. 17 Aralık 1971’de Wingrave, Buckinghamshire, İngiltere'de doğan Baxter Dury’nin müziğinde tüm bu hareketli türlerin yanında İngiltere’nin dingin havasını da soluyacağımız konseri, 14 Haziran Çarşamba saat 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek.

Kapı Açılış: 20.30

Etkinlik: 21.30

Bilet Fiyatları:

Ön Satış 2. Dönem- Ayakta: 363,00₺

Ön Satış 1. Dönem- Ayakta (Tükendi): 275,00₺

WAX TAILOR // 14 HAZİRAN // %100 STUDIO // 21.00

Elektro hip-hop’ın Fransız elçisi Wax Tailor, 2023’te yayınladığı yeni albümü “Fishing For Accidents” ile geri dönüş turnesine imza atıyor. Kuzey Amerika’da başlayacak turnenin 14 Haziran’daki durağı ise %100 Studio oluyor.

Kapı Açılış: 20.00

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatları;

Ön Satış 1. Dönem: 220,00₺

Öğrenci: 165,00₺

AYŞE SİCİMOĞLU QUARTET // 14 HAZİRAN // touché // 21.00

Klasik müzik, Fransız şansonları, 80’lerin ve 90’ların hit parçalarından oluşan geniş ve renkli bir repertuar ile Ayşe Sicimoğlu Quartet, sizi zaman tüneline davet ediyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: 187,00₺

Yemekli: 990,00₺

KUNDAKÇI // 15 HAZİRAN // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

Çevirmen kimliğiyle tiyatro sahnelerinde de önemli bir görev üstlenen Haluk Bilginer, Kundakçı ile Turkcell Sahnesi’ne geri dönüyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 20.30

Bilet Fiyatları:

1.Kategori: 385,00₺

2.Kategori: 341,00₺

3.Kategori: 297,00₺

4.Kategori: 253,00₺

5.Kategori: 198,00₺

EDITH // 15 HAZİRAN // touché // 21.00

Fransa’nın ünlü şarkıcısı “Edith Piaf”ın, nam-ı diğer “Kaldırım Serçesi”nin size anlatmak istediği bir hikaye var. “Kaldırım Serçesi”ni herkes tanıyor, pekiyi Edith’le tanışmak nasıl olurdu? ‘’Edith’’ alışılagelmiş Kaldırım Serçesi figürünün dışında, seyircisine çok tanıdık gelen bir yabancı. Aşkları, kayıpları, hüzünleri ve şarkılarıyla günümüz dünyasına kolunun altında evini taşıyarak misafir gelmiş bir hikaye anlatıcısı. Selin Köseoğlu’nun yazıp yönettiği ve aynı zamanda ‘’Edith’’ karakterine hayat verdiği tek kişilik müzikli oyunu, 21 Mayıs Pazar akşamı 21.00’de touché’de Piaf’ın meşhur şarkılarının Türkçe yorumları eşliğinde seyirci ile buluşuyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21:00

Bilet Fiyatları:

Ön Satış: 132,00₺

DUYGU SOYLU "A TRIBUTE TO ONNO TUNÇ" // 15 HAZİRAN // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 21.30

Duygu Soylu, Onno Tunç'u andığı seçkisiyle touché’de! Geçtiğimiz sezon, Zorlu PSM’nin keyifli caz kulübünde “Black Diamond Band” olarak sahne alan sanatçının, yeni projesi “Onno Tunç Tribute’’ dinleyicileriyle buluşuyor.

Kapı Açılış: 20.00

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatları:

1.Kategori: 385,00₺

2.Kategori: 275,00₺

3.Kategori: 165,00

İSTANBUL VORTEX // 16 HAZİRAN // %100 STUDIO // 22.00

Vortex, Radyo Eksen’den Gülşah Güray ve ekibinin müzik kreasyonlarını görsel hikayelerle birleştirip eş zamanlı iletişim yarattığı ve AC/DC, Metallica, Placebo, Nirvana yanı sıra Santigold, House of Pain, Moby, Empire of the Sun ve Robyn gibi başarılı müzisyenlerin şarkılarını duyabileceğimiz bir etkinlik serisi olarak 16 Haziran akşamı dinleyicileriyle buluşuyor.

Kapı Açılış: 21.00

Etkinlik: 22.00

Bilet Fiyatları;

Ön Satış 1. Dönem: 99,00₺

CHROMAS THE EXPERIENCE BY BAŞAK DOĞAN // 16 HAZİRAN // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

İnsan sesi sihirbazı olarak bilinen sıra dışı şef, Başak Doğan yönetimindeki Chromas, 16 Haziran Cuma akşamı, bütün duyularımıza hitap edecek heyecan verici bir konserle Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde dinleyicileri ile buluşuyor.

Kapı Açılış: 20.00

Etkinlik: 20.30

Bilet Fiyatları:

1. Kategori: 286,00₺

2. Kategori: 220,00₺

WINGS SUNAR: ELİF SANCHEZ // 16 HAZİRAN // touché // 21.00

Elif Sanchez, 11 Grammy Ödüllü 20'den fazla altın ve platin plak sahibi dünyaca ünlü besteci, gitarist ve prodüktör Javier Limon prodüktörlüğünde yayınladığı 11 şarkıdan oluşan ikinci albümü “MI VOZ“un ardından İstanbul’daki konseriyle 16 Haziran’da Zorlu PSM touché ‘de dinleyici ile buluşuyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: 660,00₺

Yemekli: 1.650,00₺

BEATGATE PRESENTS: NILS FRAHM-MUSIC FOR ISTANBUL // 16 HAZİRAN // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

7 yıldır şehrin, hakkında en konuşulan etkinliklerine imza atan Beatgate, dünya sahnesinin en çok merak edilen canlı performans sanatçılarını ağırlayacağı, yeni etkinlik konsepti #KeepItAlive serisinin ilk ayağında; Berlin çıkışlı piyanist, besteci ve prodüktör Nils Frahm’ı, 16 Haziran gecesi Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konuk ediyor.

Asırlık bir enstrümanı merkez kuvvetine alarak; deneysel, neo-klasik, ambiyans ve elektronika evrenleri arasında geçişlerle ortaya çıkardığı alışılmadık sound’uyla, son yüzyılın en yetenekli bestecileri arasında gösterilen Nils Frahm, müzik eleştirmenlerinden ve dinleyicilerden tam not aldı ve dünya çapında bir hayran kitlesine sahip oldu. Birçok başarıya imza attığı kendine özel sound’uyla, sanat alanını genişleten Frahm, Sebastian Schipper'ın uzun metrajlı filmi için yazdığı ‘Music For The Motion Picture Victoria’ adlı soundtrack’i, ‘En İyi Film Müziği’ dalında saygın ‘Alman Film Ödülü'nü kazandı. Bununla birlikte, Robert De Niro’nun başrolünde oynadığı ‘Ellis’ filminin müziklerine Fransız müzisyen Woodkid ile beraber imza attı.

Kapı Açılış: 17.30

Etkinlik: 18.00

Bilet Fiyatları:

1. Dönem - Ayakta / Early Bird 1 - Standing - ₺500,00

HANDE MEHAN-AKUSTİK // 16 HAZİRAN // VESTEL AMFİ // 19.00

Kendine özgü tarzı ve yorumuyla adını duyuran, söz ve besteler yazan Hande Mehan, akustik performansıyla Vestel Amfi'de! Müzikal kariyerine ilk olarak 2018 yılında “Sen Beni Güzel Hatırla” adlı şarkısıyla başladı. Cem Adrian ile birlikte söylediği “Sen Benim Şarkılarımsın” projesi 60 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı ve bu çalışma büyük beğeni topladı.

Kapı Açılış: 17.00

Etkinlik: 19.30

Etkinlik Ücretsizdir.

DJ PARTY:MOOPHY // 16 HAZİRAN // VESTEL AMFİ // 19.00

Farklı ses ve türleri merak ve coşkuyla birleştirerek elektronik dans müziğinde kendine özgü tarzıyla yer alan Moophy, Vestel Amfi'de! Evrenin tinisini yoğun sezgi gücüyle hissedip setleriyle izleyiciyi benzersiz hipnotik bir yolculuğa çıkaran Moophy, keyifli bir deneyim yaşatıyor. En büyük tutkusu insanlara müziğiyle enerji vermek ve bunu çok da güzel başarıyor.

Kapı Açılış: 17.00

Etkinlik: 19.00

Etkinlik Ücretsizdir.

KUŞAK ÇATIŞMASI: X - Y - Z - BOOMER! // 17 HAZİRAN // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Farklı kuşakların temsilcileri: X, Y, Z ve Boomer, komedyen Doğu Demirkol'un ev sahipliğinde bir araya geliyor! Ünlü komedyen ilişkiler, ekonomi, toplum ve aile yapıları gibi birçok konuda eğlenceli ve interaktif bir tartışmanın kapılarını 17 Haziran akşamı Turkcell Platinum Sahnesi’nde aralıyor.

Kapı Açılış: 20.00

Etkinlik: 20.30

Bilet Fiyatları:

1. Kategori: 550,00₺

2. Kategori: 450,00₺

THUG LIFE – 90’S & 2000’S HIP-HOP PARTY // 17 HAZİRAN // %100 STUIO // 21.00

Thug Life parti serisi, %100 Studio’da bu kez 90'lar ve 2000'lerin en sevilen R&B ve Hip-Hop parçalarıyla devam ediyor! 2018'de temelleri atılan, Istanbul’un en eğlenceli hiphop parti serisi Thug Life, orijinal kadrosu ile %100 Studio’da! Gorillaz, Kelis, Moby gibi isimlere yaptığı official remix'lerle ve albümleriyle tanınan Armageddon Turk'un kabinde olacağı gecenin açılışını DJ Sicies yapacak.

Kapı Açılış: 20.00

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatları:

Avantajlı Dönem: 99,00₺

BÜYÜK EV ABLUKADA // 17 HAZİRAN // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Büyük Ev Ablukada, 17 Haziran akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'ne geliyor!

Kapı Açılış: 20.00

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatları:

Ön Satış 1. Dönem: 550,00₺

MİNİKLER İÇİN CAZ // 18 HAZİRAN // VESTEL AMFİ // 14.00

Çocuk şarkılarının cazla, caz standartlarının çocuklarla buluşacağı eğlenceli bir konser için geri sayım başladı. 18 Haziran’da Vestel Amfi’de çocuklar caz ile buluşacak. Ali Baba’nın Çiftliği, Bir Aslan Miyav Dedi, Kırmızı Balık, A Tisket A Tasket, Flintstones gibi herkesin severek dinlediği çocuk şarkılarını, vokalde Bestem Yuvarlak, saksafonda Ozan Akarsu, gitarda Ozan Göğüş, kontrbasta Yarkın Tuncer ve davulda Cem Çatık sizler için çalacak.

Kapı Açılış: 13.00

Etkinlik: 14.00

Bilet Fiyatları:

Ön Satış 1. Dönem: 120,00₺

TUZ BİBER STAND UP // 18 HAZİRAN // VESTEL AMFİ // 19.00

Tuz Biber Stand Up, Vestel Amfi'de!

Kapı Açılış: 17.00

Etkinlik: 20.00

Etkinlik Ücretsizdir.

WINGS SUNAR: BORA ÖZTOPRAK // 18 HAZİRAN // touché // 21.00

Bora Öztoprak, Wings katkılarıyla touché'de dinleyenleriyle buluşacak!

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 20.00

Bilet Fiyatları:

Ön Satış: 330,00₺

Yemekli: 1.100,00₺