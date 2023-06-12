Zorlu Center, bu yıl Atelier Gelarto sponsorluğunda sinemaseverlere özel bir yaz programı hazırladı. 13 Haziran’dan, 13 Temmuz’a kadar sürecek Açık Hava Sineması’nda, sinemaseverler her Salı ve Perşembe günü saat 21.00’da açık havada film izlemenin keyfini yaşayacaklar.

Eski ve yeni mistik müttefiklerinin yardımıyla bilinmeyene yolculuk eden Doktor Strange'in macerlarını konu eden ‘Çoklu Evren Çılgınlığında’ filmi 13 Haziran Salı, Luc Besson tarafından yazılan ve yönetilen 1994 yapımlı Fransız filmi ‘Leon: Sevginin Gücü’ 15 Haziran Perşembe, Amerikan bilimkurgu aksiyon komedi filmi ‘Gerçek Kahraman’ 20 Haziran Salı, aksiyon dolu sahnelerle heyecan yaşatacak ‘Charlie'nin Melekleri’ 22 Haziran Perşembe, sarsıcı bir planın kalbindeki üç arkadaşın filmi ‘Amsterdam’ 4 Temmuz Salı, 1966 yılında düzenlenen Le Mans 24 Saat Yarışı’nın gerçek hikayesini konu alan ‘Asfaltın Kralları’ 6 Temmuz Perşembe, Rock 'N' Roll müziğin kralı” Elvis Presley'nin hayatını konu alan ‘Elvis’ 11 Temmuz Salı, tanrıları yok etmeye and içen Gorr the God Butcher'a karşı zorlu bir mücadeleye girişen Thor'un hikayesini konu alan ‘Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü’ 13 Temmuz Perşembe akşamı sinemaseverlerle buluşacak.