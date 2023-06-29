Zonguldak'ta Denize Girebileceğimiz En İyi Plaj ve Sahiller Hangileridir

Filyos Plajı, Kapuz Plajı, Kozlu Sahili, Erdemir Plajı, Değirmenağzı Plajı, Türkali Plajı, Ilıksu Plajı, Göbü Plajı ve Filyos Beach Resort... Bu isimler, Zonguldak'ın birbirinden eşsiz plajlarını temsil ediyor. Peki, hangi plaj hangi özellikleri ile öne çıkıyor? Hangi plaj ailenizle keyifli bir gün geçirmeniz için ideal? Hangi plajda doğa ile iç içe bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz? Ve hangi plajda unutulmaz bir yaz tatili için gereken tüm olanaklara sahipsiniz?

Filyos Plajı: Tarihi Dokusu ve Eşsiz Doğası ile Karadeniz'in İncisi

Nerede ve Nasıl Ulaşılır?

Karadeniz Bölgesi'nde tatil planlarınız varsa, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Plajı'nı listenize eklemeyi unutmayın! Filyos Plajı, şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta ve ulaşım oldukça kolay. Özel araçla il merkezinden sahil yolunu batı yönüne, Zonguldak – Çaycuma yolunu takip ederek Filyos Plajı'na ulaşabilirsiniz. Tercih etmeniz durumunda il merkezinden taksi veya Çaycuma minibüsleriyle de ortalama 1 saat 30 dakika içerisinde plaja varabilirsiniz.

Filyos Plajı'nın Özellikleri Nelerdir?

Filyos Antik Kenti ile meşhur olan bu bölgede yer alan Filyos Plajı, bölgenin en popüler plajları arasında öne çıkıyor. Altın renkli, ince kumlarıyla Filyos Plajı, temizliği ve huzurlu atmosferiyle dikkat çekiyor. Sığ bir denize sahip olan plaj, hem çocuklu aileler için hem de yüzme bilmeyenler için oldukça ideal. Ayrıca Filyos Plajı çevresinde yer alan büfe ve marketler, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabileceğiniz imkanlar sunuyor.

Plajda Hangi Hizmetler Mevcut?

Filyos Plajı'nda duş, tuvalet ve giyinme kabini gibi temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz olanaklar mevcut. Ayrıca piknik ve kamp gibi günübirlik aktivitelerinizi de rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Plajda şezlong ve şemsiye kiralama hizmeti de mevcut ve fiyatları 10 – 20 TL arasında değişiyor.

Giriş Ücretli mi?

Filyos Plajı'na girişler tamamen ücretsiz. Bu eşsiz plajda güneşin ve denizin tadını çıkarabilir, tarihi Filyos Antik Kenti'ni ziyaret edebilirsiniz. Bu yaz, Filyos Plajı'nda unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz!

Kapuz Plajı: Şehrin Gözdesi ve Mavi Bayraklı Sahili

Nerede ve Nasıl Ulaşılır?

Zonguldak şehir merkezinin Yeşil Mahallesi'nde yer alan Kapuz Plajı, rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir konumda bulunmaktadır. Özel araçla Kapuz Caddesini sahilden doğu yönüne doğru yaklaşık 2 kilometre devam ederek plaja varabilirsiniz. Şehir merkezine yakın olması sebebiyle yürüyerek de ulaşım sağlanabilmektedir.

Kapuz Plajı'nın Özellikleri Nelerdir?

Şehir merkezine olan yakınlığı nedeniyle Zonguldak'ın en kalabalık plajlarından olan Kapuz Plajı, herkesin zevkine hitap eden imkanlarıyla ön plana çıkıyor. Ücretsiz otopark alanının da bulunduğu plaj, denizinin mavi bayraklı olmasıyla da biliniyor. Giriş kısımları oldukça sığ olan deniz, temizliği ile de dikkat çekerken, çevrede bulunan restoran ve büfeler de lezzetli yiyecek ve içecek seçenekleri sunuyor.

Plajda Hangi Hizmetler Mevcut?

Kapuz Plajı, duş, giyinme kabini ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz olanaklar sunar. Salı ve perşembe günleri yalnızca kadınlara hizmet veren plajda, şezlong ve şemsiye kiralama hizmeti de mevcut ve fiyatları 10 – 15 TL arasında değişiyor.

Giriş Ücretli mi?

Kapuz Plajı'na giriş ücreti oldukça uygun; sadece 3 TL. Hem merkezi konumu hem de sunduğu olanaklar ile Kapuz Plajı, Zonguldak'ta tatilinizi keyifli bir şekilde geçirebileceğiniz mükemmel bir seçenek olabilir.

Kozlu Sahili: Zonguldak'ın Sessiz ve Sakin Cenneti

Nerede ve Nasıl Ulaşılır?

Zonguldak il merkezine sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kozlu Sahili, Güney Mahallesi sınırlarında yer alır. Sahile ulaşım, Milli Egemenlik Caddesini batı yönüne takip eden özel araçlar, taksi veya Kozlu dolmuşları ile sağlanabilir. Ayrıca halk otobüsleri de düzenli olarak seferler gerçekleştirmektedir.

Kozlu Sahili'nin Özellikleri Nelerdir?

Oldukça uzun bir sahile sahip olan Kozlu, temiz denizi ve geniş sahil şeridi ile denize girilebilecek birçok alan sunar. Deniz kenarındaki uzun yürüyüş şeridinde sahili boydan boya yürüyebilir, unutulmaz manzara fotoğrafları çekebilirsiniz.

Sahilde Hangi Aktiviteler Yapılabilir?

Sahil üzerinde piknik ve kamp gibi aktiviteler için uygun alanlar bulunur. Ancak, Kozlu Sahili'nde şezlong ve şemsiye hizmeti verilmediği için plaj malzemelerinizi yanınıza almanız önerilir.

Giriş Ücreti Var mı?

Kozlu Sahili'ne girişler ücretsizdir. Hem yakın konumu hem de sunduğu huzurlu ortam ile Kozlu Sahili, Zonguldak'ta tatilinizi sessiz ve sakin bir şekilde geçirmek isteyenler için ideal bir seçenek olabilir.

Erdemir Plajı: Doğanın Kucağında Bir Tatil Kaçamağı

Nerede ve Nasıl Ulaşılır?

Erdemir Plajı, Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Göktepe Mahallesinde bulunur ve şehir merkezinden ortalama 55 kilometre uzaklıktadır. Plaja özel araçla D010 karayolunu sahil üzerinden batı yönüne takip ederek veya il merkezinden taksi veya otogardan yarım saatte bir hareket eden Ereğli minibüsleriyle seyahat edilebilir.

Erdemir Plajı'nın Özellikleri Nelerdir?

Çevresini saran yeşil ağaçlarla birlikte doğa ile iç içe bir konumda deniz keyfi yapabileceğiniz Erdemir Plajı, temizliği ve denizinin sığ olması ile dikkat çeker. Hem ailelerin hem de arkadaş gruplarının yoğun bir şekilde tercih ettiği plaj, huzurlu bir atmosfere sahiptir.

Sahilde Hangi Aktiviteler Yapılabilir?

Erdemir Plajı, yürüyüş yapabilmenize olanak sağlayan sahili, piknik alanları ve eğlenceli atmosferi ile hafta sonları yoğun talep görür. Şezlong ve şemsiye kiralama hizmetleri, 10 TL ile 15 TL aralığında olup, duş, tuvalet ve giyinme kabini gibi imkanlar da bulunmaktadır.

Giriş Ücreti Var mı?

Erdemir Plajı’na girişler ücretsizdir. Doğayla iç içe, huzurlu bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için Erdemir Plajı, ideal bir seçenek olabilir.

Değirmenağzı Plajı: Otantik Atmosfer ve Doğa İçinde Huzurlu Bir Tatil

Nerede ve Nasıl Ulaşılır?

Değirmenağzı Plajı, Zonguldak’ın Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde ve Bülent Ecevit Üniversitesi’ne oldukça yakın konumda bulunmaktadır. Plaja ulaşım için özel araçla D010 karayolu üzerinden veya taksi ve il merkezinden hareket eden Kozlu dolmuşlarıyla ortalama 15 dakika içerisinde gidilebilir.

Değirmenağzı Plajı'nın Özellikleri Nelerdir?

Etkileyici bir manzaraya sahip olan Değirmenağzı Plajı, doğa gezileri, olta balıkçılığı ve piknik gibi aktiviteler için oldukça uygundur. Yeşil ağaçlar ve mavi denizle çevrili bu otantik plaj, çevresindeki kayalıklar ile de dikkat çeker. Duş, tuvalet ve giyinme kabini gibi imkanlar plaj sınırları içerisinde mevcuttur. Şezlong ve şemsiye hizmeti verilmeyen plaja giderken plaj malzemelerinizi yanınıza almanız tavsiye edilir.

Giriş Ücreti Var mı?

Değirmenağzı Plajı’na yaya girişler ücretsiz olup, araç giriş ücreti 5 TL’dir. Bu otantik ve doğayla iç içe plaj, huzurlu ve sakin bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için ideal bir seçenektir.

Türkali Plajı: Bakir Doğasıyla Huzurlu Bir Kaçış

Nerede ve Nasıl Ulaşılır?

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Türkali Beldesinde yer alan Türkali Plajı, şehir merkezine ortalama 25 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Plaja özel araçla ulaşım Zonguldak – Çaycuma yolu üzerinden sağlanırken, taksi veya otogardan hareket eden Kilimli dolmuşlarıyla da ortalama 1 saatte gidilebilmektedir. Plajın çevresinde otopark alanı da mevcuttur.

Türkali Plajı'nın Özellikleri Nelerdir?

Şehir kalabalığından uzak, bakir bir bölgede bulunan Türkali Plajı, deniz, kum ve güneşin keyfini gün boyu çıkarabileceğiniz bir ortam sunar. Diğer plajlara nazaran biraz daha dalgalı bir denize sahip olan Türkali Plajı, piknik ve kamp gibi aktiviteler için idealdir. Huzurlu bir atmosfere sahip olan plajda, herhangi bir tesis veya şezlong ve şemsiye kiralama hizmeti bulunmamaktadır.

Giriş Ücreti Var mı?

Türkali Plajı’na girişler tamamen ücretsizdir. Doğası ve huzurlu atmosferiyle Türkali Plajı, kafa dinlemek ve doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için mükemmel bir seçenektir.

Ilıksu Plajı: Huzur Dolu, Sessiz Bir Kaçamak

Nerede ve Nasıl Ulaşılır?

Zonguldak şehir merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta yer alan Ilıksu Plajı, Esenköy Mahallesi sahilinde bulunmaktadır. Plaja özel araçla ulaşmak için Zonguldak – Ereğli yolu üzerinde yaklaşık 10 dakika seyahat etmek gerekmektedir. Bölgeye il merkezinden taksiyle ulaşabilir ya da otogardan yarım saatte bir hareket eden Esenköy dolmuşlarıyla 3 TL karşılığında yolculuk edebilirsiniz.

Ilıksu Plajı'nın Özellikleri Nelerdir?

Zonguldak’ta denize girebileceğiniz sessiz ve huzurlu bir mekan olan Ilıksu Plajı, özellikle hafta sonları bölge halkı tarafından yoğun ilgi görmektedir. Ilıksu Plajı'nın denizi oldukça sığdır ve suyu ılıktır, bu özelliği ile plajın ismini alır. Plaj çevresinde birkaç işletme hizmet verirken, plaj alanı içerisinde restoran, büfe, duş, tuvalet ve giyinme kabini gibi hizmetler mevcuttur.

Piknik ve kamp gibi aktivitelerinizi de gerçekleştirebileceğiniz Ilıksu Plajı'nda şezlong ve şemsiye kiralama ücretleri 10 – 15 TL aralığındadır.

Giriş Ücreti Var mı?

Ilıksu Plajı’na girişler tamamen ücretsizdir. Sessiz ve huzurlu bir deniz keyfi için ideal bir nokta olan Ilıksu Plajı, Zonguldak ziyaretinizde görülmesi gereken yerler arasındadır.

Göbü Plajı: Doğal Güzelliklerle Çevrili Huzurlu Bir Mekan

Nerede ve Nasıl Ulaşılır?

Göbü Plajı, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü Beldesi sahilinde konumlanmıştır. Zonguldak'ın popüler plajlarından biri olan Göbü Plajı, şehir merkezine 20 kilometre mesafede bulunmaktadır. Özel araçla ulaşım, Zonguldak – Çaycuma yol üzerinden gerçekleştirilir. Plaja şehir merkezinden taksi ile ortalama 45 dakika, Göbü dolmuşları ile yaklaşık 1 saat 30 dakika içerisinde ulaşabilirsiniz.

Göbü Plajı'nın Özellikleri Nelerdir?

Doğal güzelliklerle çevrili bir alanda bulunan Göbü Plajı, hafif dalgalı denizi ile bilinir. Çakıl taşları ile karışık kum kaplı sahilinde uzun yürüyüşler yapabilir, dinlenip güneşin ve denizin tadını çıkarabilirsiniz. Plajda hizmet veren bir adet restoran ve büfe bulunmaktadır.

Bu tesisler, günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal olup; ayrıca duş, tuvalet ve giyinme kabini gibi imkanları da sunmaktadır. Göbü Plajı'nda şezlong ve şemsiye hizmeti bulunmamaktadır. Bu nedenle plaj malzemelerinizi yanınıza almanız önerilir.

Giriş Ücreti Var mı?

Göbü Plajı’na girişler tamamen ücretsizdir. Doğanın içinde, dalgalı denizi ve geniş kumsalı ile ziyaretçilerine huzurlu bir tatil ortamı sunan Göbü Plajı, Zonguldak'ta denize girilebilecek en güzel yerlerden biridir.

Filyos Beach Resort: Eğlence ve Konforun Buluşma Noktası

Nerede ve Nasıl Ulaşılır?

Filyos Beach Resort, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, il merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunmaktadır. Özel araçla ulaşım Zonguldak – Çaycuma yol üzerinden gerçekleştirilmekte olup, bölgeye taksi ya da Çaycuma dolmuşları ile ortalama 1 saat 30 dakika içerisinde ulaşabilirsiniz.

Filyos Beach Resort’un Özellikleri Nelerdir?

Zonguldak’ın en popüler beachlerinden biri olan Filyos Beach Resort, aynı zamanda konaklama hizmeti de sunan bir işletmedir. Sadece plajdan faydalanmak amacıyla da giriş yapabileceğiniz bu beachte, sabahın erken saatlerinden akşama kadar süren eğlenceye dahil olabilirsiniz.

Eğlencenin yanı sıra, duş, tuvalet ve giyinme kabini gibi temel ihtiyaçlarınızın karşılanacağı tesisler mevcuttur. Ayrıca restoran, bar ve market gibi hizmetler de sunulmaktadır, böylece tüm gününüzü beachte geçirirken her türlü ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Giriş Ücreti ve Hizmetler

Filyos Beach Resort, haftanın her günü açık olup giriş ücreti 50 TL'dir. Bu ücrete şezlong ve şemsiye kiralama dahildir. Hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Filyos Beach Resort, Zonguldak'taki deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmak için ideal bir mekan.

İlin sahip olduğu yaklaşık 80 km’lik kıyı şeridi boyunca çok sayıda doğal plaj ve kumsal bulunmaktadır. Doğu yönünden (Bartın sınırından) itibaren Sazköy, Filyos, Türkali, Göbü, Hisararkası, Uzunkum, Kapuz, Karakum, Değirmenağzı, Ilıksu, Kireçlik, Armutçuk, Kdz. Ereğli, Mevreke, Alaplı ve Kocaman mevkileri ilin en önemli kumsallarıdır. Zonguldak kıyıları deniz turizmi (3S) açısından değerlendirilebilecek ve turistik ihtiyacı tatmin edebilecek nitelikte bir kıyışeridine sahip değildir. Ancak bakir kumsallar olan Türkali ve Göbü sahili deniz turizmi açısından, Filyos kıyısı, Ereğli plajları ve Ilıksu plajı ise deniz sporları açısından değerlendirilebilir. Bununla birlikte Zonguldak ilinin ikinci zamana ait kıvrımlı kireçtaşı üzerinde yer alan falezli kıyıları görülmeye değerdir.

Bartın İli yönünde sahil şeridinde yer alan plajlardan Göbü Plajı, Zonguldak’a 28 km ve Türkali Plajı 30 km mesafededir. Göbü sahilinin uzunluğu 800 m, genişliği 60 m, Türkali sahilinin uzunluğu 1500 m ve genişliği 40 m’dir. Zonguldak’a 35 km mesafede yer alan Filyos Plajının uzunluğu 3000 m, genişliği 30-60 m arasındadır.

Zonguldak, Karadeniz'in batı kıyısında yer alan ve eşsiz doğal güzelliklere sahip bir ilimizdir. Şehir, özellikle yaz aylarında, birçok yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir. Zonguldak'ın sahil şeridi, doğal güzelliklerinin yanı sıra geniş ve uzun plajlara da ev sahipliği yapmaktadır. İşte Zonguldak'ın en popüler plaj ve sahilleri:

Kapuz Plajı: Zonguldak merkezine oldukça yakın bir konumda bulunan Kapuz Plajı, geniş bir kumsala ve temiz bir denize sahip. Ayrıca plaj, yeşil doğası ve piknik alanlarıyla da dikkat çekiyor. Uzunkum Plajı: Uzunkum Plajı, adını geniş ve uzun kumsalından alıyor. Çevresinde bulunan piknik alanları ve dinlenme tesisleri ile de oldukça popüler bir plaj. Filyos Plajı: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Plajı, eşsiz bir manzaraya ve geniş bir kumsala sahip. Plaj aynı zamanda çevresinde bulunan tesisler ve konaklama olanakları ile de turistler tarafından tercih ediliyor. Karadeniz Ereğli Plajı: Karadeniz Ereğli, Zonguldak'ın en büyük ilçelerinden biridir ve geniş bir plaja sahip. Plaj, aynı zamanda deniz sporları için de ideal bir yer. Alaplı Plajı: Alaplı ilçesinde bulunan bu plaj, geniş kumsalı ve temiz deniziyle dikkat çeker. Ayrıca çevresinde bulunan konaklama tesisleri ve restoranlar da plajın popülerliğini artırıyor.

Zonguldak plajlarında genellikle kum ve çakıl taşı bir arada bulunur. Denizler genellikle temiz olup, bazı yerlerde dalga yüksekliği fazla olabilir. Ayrıca plajların çoğu halka açık olup, giriş ücretsizdir. Ancak bazı plajlarda şezlong ve şemsiye kiralama gibi hizmetler ücretli olabilir.

Her bir plajın kendi benzersiz özellikleri vardır, bu yüzden hangi plajın sizin için en uygun olduğunu belirlemek için biraz araştırma yapmanızda fayda var. Özellikle Zonguldak'ın çevresindeki plajlar ve sahiller doğa severler için oldukça etkileyici manzaralar sunar. Hem denizin hem de doğanın keyfini çıkarmak isteyenler için Zonguldak plajları ideal bir seçim olabilir