Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Zonguldak ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Zonguldak Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Zonguldak / Ereğli / İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 434,60 4,65 5,07 Zonguldak / Merkez / Zonguldak Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 422,89 6,25 5,48 Zonguldak / Merkez / Zonguldak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 394,63 10,88 10,29 Zonguldak / Çaycuma / Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 383,71 12,94 11,69 Zonguldak / Alaplı / Alaplı Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 376,40 14,42 11,81

Zonguldak / Devrek / Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 373,00 15,13 12,19 Zonguldak / Ereğli / Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 366,78 16,48 15,41 Zonguldak / Merkez / Mehmet Çelikel Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 359,98 18,05 15,89 Zonguldak / Çaycuma / Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 341,12 22,8 – Zonguldak / Merkez / Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 332,75 25,16 – Zonguldak / Ereğli / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 312,37 31,72 29,7 Zonguldak / Alaplı / Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 311,29 32,09 – Zonguldak / Merkez / Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 310,09 32,51 37,48 Zonguldak / Çaycuma / Çaycuma Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 296,01 37,81 34,68 Zonguldak / Merkez / Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 287,74 41,23 42,25 Zonguldak / Ereğli / Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 284,55 42,61 49,36 Zonguldak / Kilimli / Kilimli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 276,09 46,49 – Zonguldak / Merkez / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 247,65 61,65 – Zonguldak / Çaycuma / Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 247,32 61,86 – Zonguldak / Ereğli / Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 245,37 63,06 70,78 Zonguldak / Ereğli / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 244,79 63,42 – Zonguldak / Ereğli / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 243,10 64,46 – Zonguldak / Devrek / Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 209,44 87 – Zonguldak / Çaycuma / Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 204,89 89,72 – Zonguldak / Çaycuma / Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 195,43 94,34 – Zonguldak / Devrek / Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 195,11 94,48 40,61 Zonguldak / Merkez / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 176,30 99 –

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak için sunulmuştur. Ancak, bu veriler her yıl değişiklik gösterebilir ve kesin yerleştirme sonuçları MEB tarafından açıklanır.