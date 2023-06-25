Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Zonguldak ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Zonguldak Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Zonguldak / Ereğli / İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|434,60
|4,65
|5,07
|Zonguldak / Merkez / Zonguldak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|422,89
|6,25
|5,48
|Zonguldak / Merkez / Zonguldak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|394,63
|10,88
|10,29
|Zonguldak / Çaycuma / Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|383,71
|12,94
|11,69
|Zonguldak / Alaplı / Alaplı Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|376,40
|14,42
|11,81
|Zonguldak / Devrek / Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|373,00
|15,13
|12,19
|Zonguldak / Ereğli / Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|366,78
|16,48
|15,41
|Zonguldak / Merkez / Mehmet Çelikel Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|359,98
|18,05
|15,89
|Zonguldak / Çaycuma / Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|341,12
|22,8
|–
|Zonguldak / Merkez / Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|332,75
|25,16
|–
|Zonguldak / Ereğli / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|312,37
|31,72
|29,7
|Zonguldak / Alaplı / Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|311,29
|32,09
|–
|Zonguldak / Merkez / Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|310,09
|32,51
|37,48
|Zonguldak / Çaycuma / Çaycuma Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|296,01
|37,81
|34,68
|Zonguldak / Merkez / Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|287,74
|41,23
|42,25
|Zonguldak / Ereğli / Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|284,55
|42,61
|49,36
|Zonguldak / Kilimli / Kilimli Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|276,09
|46,49
|–
|Zonguldak / Merkez / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|247,65
|61,65
|–
|Zonguldak / Çaycuma / Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|247,32
|61,86
|–
|Zonguldak / Ereğli / Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|245,37
|63,06
|70,78
|Zonguldak / Ereğli / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|244,79
|63,42
|–
|Zonguldak / Ereğli / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|243,10
|64,46
|–
|Zonguldak / Devrek / Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|209,44
|87
|–
|Zonguldak / Çaycuma / Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|204,89
|89,72
|–
|Zonguldak / Çaycuma / Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|195,43
|94,34
|–
|Zonguldak / Devrek / Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|195,11
|94,48
|40,61
|Zonguldak / Merkez / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|176,30
|99
|–
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak için sunulmuştur. Ancak, bu veriler her yıl değişiklik gösterebilir ve kesin yerleştirme sonuçları MEB tarafından açıklanır.Kaynak: HABER MERKEZİ