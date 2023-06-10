Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş ile Medipol Başakşehir'in oyuncusu Ömer Ali Şahiner, kupayı kazanmak için iddialı olduklarını söyledi.

Final maçı öncesi her iki takımın oyuncuları Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, yarınki karşılaşmanın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yakışır bir final olacağına inandığını belirterek, "Zaten buraları oynamaya alışkın bir camiayız, inşallah taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Yarın maç için iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşallah seyir zevki yüksek, kazananın biz olan bir final oynarız." dedi.

Mert Hakan Yandaş, ligin kendileri için hüsranla bittiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saha içinde ve dışında son ana kadar mücadelemizi verdik ama maalesef başaramadık. Tabii ki bu bizde inanılmaz derecede bir üzüntü yarattı. Yarınki kupa finali önemi, sezon başından beri aynı seviyede bizim için. Tabii ki kazanmak için çıkacağız. Fenerbahçe bulunduğu her ortamda kazanmak için oynar. Finallere alışık olan bir camiayız zaten. İnşallah dediğim gibi kazanıp, bir nebze kendimizi, taraftarımız nezdinde affettirmek istiyoruz."

Takım olarak kendilerini affettirmeleri gerektiğinin bilincinde olduklarını belirten Mert Hakan Yandaş, şöyle konuştu:

"Herkesin çok iyi motive olduğunu söyleyebilirim, yarın kupayı kazanmak istiyoruz. Bizden ziyade camiamızı bir nebze mutlu etmek istiyoruz. Takım içinde de hafta boyunca bunu konuştuk. Lig bizim için maalesef kötü bitti ve orada kaldı. Bunun sonuçlarını sezon sonunda zaten yönetimimiz, hocalarımız oturup kararlarını verirler ama bizim camiaya en azından bir mutluluk borcumuz var. Onu da yarın futbolcular olarak başarmak istiyoruz. Bu konuda adapte olduk diyebilirim maça."

Ömer Ali Şahiner: "Buraları oynamaya alışkın bir takımız"

Medipol Başakşehirli futbolcu Ömer Ali Şahiner ise Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşanan patlamada şehit olan işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Kendileri için zor geçen bir sezonda Türkiye Kupası'nda finale yükseldiklerini kaydeden Ömer Ali Şahiner, "Hem fiziksel hem de mental olarak bu sezon gerçekten bizler için yorucu geçti. Umarım yarın güzel bir finalle birlikte kupaya uzanan taraf biz oluruz." dedi.

Ömer Ali Şahiner, ligde Avrupa kupalarına gidebilmek için gerekli başarıyı yakalayamadıklarını belirterek, "Özellikle Avrupa'ya gitme adına ve hem kulüp tarihinde önemli bir yer olacak bu ikinci kupa için hem de biz futbolcuların kariyeri için son derece kritik, son derece büyük bir öneme sahip bir maç olacak yarın. Bunun bilincinde ve motivesindeyiz. Hem de takım kalitesi olarak oyuncu profiline baktığımda buralar oynamaya alışkın, daha önce kupayı almış oyuncularla mevcut takımımız, hocamız bu konuda çok tecrübeli." diye konuştu.

Sezon içinde Fenerbahçe'ye iki maçta da mağlup olduklarını kaydeden Ömer Ali Şahiner, "Ama oyun olarak Fenerbahçe'nin gerisinde olduğumuzu düşünmüyorum. Son döneme girerken de performansımız yükselttik. Hem genç arkadaşlarımızın da süre bulması hem bizlerin zaman zaman değişerek rotasyonla, dinlenmesiyle son dönemimize güçlü girdik." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Ali Şahiner, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kazanma isteğini her zaman kendilerine aşıladığını belirterek, "Umarım yarın biz de onun yüzünü kara çıkarmayız, ona yakışan, onun öğrencilerine yakışan bir final yaparız. Onun kadar bizim de istememiz lazım. Çünkü biliyorsunuz az çok ortada bir kazanılacak maç varsa Emre Belözoğlu her zaman bunu en büyük isteyen taraf olur. Biz de futbolcular olarak yani inşallah daha çok isteyen, çok arzu eden taraf oluruz." ifadelerini kullandı.