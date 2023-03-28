Ziraat Mühendisi Cem Hamavioğlu, obruk oluşumuna dikkat çekti: DSİ'nin acil eylem planı olmalı, çalışma başlatmalıdır

Ziraat Mühendisi Cem Hamavioğlu, Konya'nın Karapınar ilçesinde oluşan 37 metre çapındaki obruğa dikkat çekti. Devlet Su İşleri'ni göreve çağıran Hamavioğlu, acil eylem planı yapılarak çalışmaların başlatılması çağrısı yaptı. Konya'nın Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi Seyit Hacı Yaylası'ndaki tarlada yaklaşık 1400 metrekarelik alanda meydana gelen obruğun, 12 metre derinliğinde ve 37 metre çapında olduğu belirlendi. Obruk oluşumunun 'önceden kestirilebilmesi' yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyen Hamavioğlu, çöküntülerin şehir merkezlerinde meydana gelmesi durumunda can kaybı ve maddi hasara yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

"ÖNCEDEN KESTİRİLEBİLMESİ YÖNÜNDE ÇALIŞMALAR YAPILMALI"

Obruk oluşumunda önemli bir yere sahip olan 'yağmur suyu biriktirme ve yağmursuyu kullanımı' konusunda DSİ'nin de bir çalışma yapmasının önemine vurgu yapan Hamavioğlu, şunları söyledi: "Medyada çıkan haberlerde Konya ovasının birçok yerinde obrukların oluştuğu söylenmektedir. DSİ uzmanlarınca Konya ovasının yer altı su haritasının yeniden çıkartılıp olası çöküntülerin (obrukların) önceden kestirilebilmesi yönünde bir çalışmanın yapılmasının elzem bir konu olduğunu kesindir. Olası bir çöküntünün şehir merkezinde meydana gelme ihtimalinde oluşan obruk, can kaybına ve maddi hasara yol açacaktır.

"DSİ'NİN ACİL EYLEM PLANI OLMALIDIR"

Yeraltı sularının bilinçsizce kullanımı sonucunda oluşan bu obrukların ortay çıkmasını yavaşlatmak adına, yağmur suyu biriktirme ve yağmursuyu kullanımı ile ilgili DSİ'nin bir çalışma, proje başlatması acil eylem planı olmalıdır. İstenildiği takdirde detaylar paylaşılabilir.""