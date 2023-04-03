11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle Gaziantep FK'nin ligden çekilmesinden dolayı, Demir Grup Sivasspor ile arasındaki çeyrek final maçı oynanmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre Sivasspor hükmen galip (3-0) sayılacak ve doğrudan yarı finale yükselecek.

Diğer maçlar ise MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

5 Nisan Çarşamba:

20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

6 Nisan Perşembe:

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)

Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Bu aşamada Sivasspor ile Fenerbahçe-Kayserispor eşleşmesinin kazananı karşı karşıya gelecek. MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçını kazanan takım ise Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.

Yarı final rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarih ise daha sonra belirlenecek. (AA)