Hayalini kurduğunuz evi yarına bırakmayın! Konut kredisi başvurunuzu hemen yaparak 120 aya kadar vade seçeneği ile hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz. Peki, bu kredinin tutarını belirlerken hangi faktörlerin rol oynadığını ve ekspertiz sürecinin nasıl işlediğini biliyor musunuz? Ya da hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası hizmetlerimizden haberdar mıydınız? Tüm bu sorularınızın cevabı ve daha fazlası bu haberimizde

Taşıt Kredisi Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Taşıt kredisi, bankaların müşterilerine, yeni ya da ikinci el bir araç almak için finansman sağladığı bir kredi türüdür. Bu kredi, genellikle aracın rehni karşılığında verilir ve belli bir vade süresi boyunca geri ödeme yapılır.

Ziraat Bankası'nın Taşıt Kredisi, 0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kullandırılabilir. Bu kredi türünde 48 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır. Ayrıca, ruhsatında hususi olarak kaydedilmesi kaydıyla hafif ticari araçların (minibüs, kamyonet, pick-up) alımını finanse etmek amacıyla da kullanılabilir. Araç rehni, teminat olarak alınır ve banka lehine rehin tesis edilir. Gerekli görüldüğü takdirde ek teminat istenebilir. Banka, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat sigortası ve kasko ürünlerini sunmaktadır.

Konut Kredisi Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Konut kredisi, bir ev satın almak için kullanılan bir kredi türüdür. Konut kredisi, genellikle evin ipotek karşılığı olarak verilir ve belirli bir vade süresinde geri ödenir.

Ziraat Bankası Konut Kredisi ile azami 120 aya kadar vade ile konut kredisi kullanabilirsiniz. Kredi tutarı, satın alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca düzenlenen ekspertiz raporundaki değeri üzerinden, BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarlarına/oranlarına göre belirlenmektedir. Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir. Banka, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası ürünlerini sunmaktadır.

Tüketici Kredisi Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Tüketici kredisi, genellikle belirli bir mal veya hizmetin satın alınması için kullanılan, geniş çaplı bir kredi türüdür.

Ziraat Bankası'nın Tüketici Kredisi, bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz bir kredi türüdür ve 36 aya kadar vade imkanına sahiptir. Bu kredi, dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir. Kredi tutarlarına göre vade sınırlamaları mevcuttur: 50.000 TL’ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır. Bu kredi türünde şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır. Banka, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası ürünü sunmaktadır.