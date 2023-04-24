Ziraat Bankası hesap numarası müşteri hizmetlerini arayarak veya mobil şubeye giriş yapılarak öğrenilebilir. Bunun için 444 00 00 numarasını arayarak müşteri temsilcisinden yardım alabilirsiniz. Tabi bunun yerine mobil şubeden internet bankacılığına girerek daha kolay bir şekilde hesap numaranızı öğrenebilirsiniz.



Öncelikle Ziraat Bankası'nın internet bankacılığını açarak kendi bilgilerinizle giriş yapın. Buradan menü, hesaplarım ve tüm hesaplarım adımlarını takip edin. Daha sonra hesabınızı seçerek bilgilerinizi görüntüleyin. Burada üst tarafta hesap numarası ve alt tarafta ise iban yazmaktadır. Hesap numarası toplam 16 haneden oluşmaktadır. Buna dikkat ederek hesap numaranızın ne olduğunu anlayabilirsiniz.



Ziraat Bankası Hesap Numarası ve İban Nerede Yazar?



Ziraat Bankası hesap numarasını öğrenmenin kolay yollarından birisi de size ait olan banka kartının üzerine bakmaktadır. Çünkü bazı kartlarda iban numarası yazar. Bu iban numarasının son 16 hanesi hesap numarasını ortaya çıkarır. Tabi bunu sadece ibandan öğrenebilirsiniz. Yani kart numarası ile iban aynı şey değildir. Bunun için öncelikle ibanı öğrenmeniz gerekir.



İban numarası yazmayan kartlarda ise yapacağınız işlem internet bankacılığına giriş yapmaktır. Buradan hesaplarım kısmına giderek iban numaranızı görebilirsiniz. Bu numaranın son 16 hanesi size ait banka hesap bilgisini ortaya çıkaracaktır. Bu sayede kolay bir şekilde hesap numaranızı öğrenebilirsiniz.

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