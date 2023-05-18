Ziraat Bankası, Türkiye’nin önde gelen bankalarından biridir ve birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Ancak banka, son zamanlarda bir duyuru yaparak hesabı olan müşterilerini uyardı. Eğer hesabınız 10 yıldan fazla süredir aktif değilse, dikkatli olmanız gerekiyor! Çünkü banka, bu tarihe kadar hesap sahiplerinin şubelere başvurarak hesaplarını yenilemelerini istiyor.

Neden Bu Duyuru Yapıldı?

Ziraat Bankası, hesap sahiplerinin hesaplarını güncel tutmaları konusunda oldukça hassas davranıyor. Bu nedenle, 10 yıldan fazla süredir aktif olmayan hesapları güncellemek için bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, hesap sahiplerinin belirtilen tarihe kadar şubelere başvurarak hesaplarını yenilemeleri gerekiyor.

Mevduat, yatırım fonu ve emanet fonlarından bankaca alınan ve bankalar aleyhine açıldığı tarihten itibaren 10 yıl içinde aranmayan son alacaklar, işlemler ve yazılı talimatlar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre zamanaşımına tabidir.

Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca: zorunludur. Şubat ayı başından itibaren dört ay süreyle güven ve sigorta tazminatları internet sitelerinin listesinin yayınlanması.

Vadesi Geçmiş Hesaplar Listesi'nde bilgileri yer alan müşterilerimizden herhangi birinin 15 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar geçerli bir kimlik kartı ile hesabının bulunduğu şubeye başvurmaması halinde, vadesi geçmiş mevduat, emanet, hak ve alacaklar yasal hükümler çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Koruma Fonu'na devredilecektir.

Kanun uyarınca Tasarruf Mevduatı Koruma Fonu'na yatırılmaktadır. Vatandaşlar hangi hesaplarının zaman aşımına uğradığını bankanın bildirim sayfasından sorgulayarak öğrenebilirler. Tek yapmanız gereken adınızı, soyadınızı ve güvenlik kodunuzu girmek.

Nasıl Hesap Yenilenir?

Hesap sahipleri, belirtilen tarihe kadar Ziraat Bankası şubelerine başvurarak hesaplarını yenileyebilirler. Hesap yenileme işlemi oldukça basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Tek yapmanız gereken, kimlik belgenizi ve hesap bilgilerinizi şubeye götürmek ve işlemi tamamlamak.

Neden Bu Kampanya Önemli?

Bu kampanya oldukça önemli ve hesap sahiplerinin dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü hesaplarının güncel tutulması, hesap sahiplerinin mağduriyet yaşamasını önler. Ayrıca, hesaplarını güncel tutan müşteriler, bankanın sunmuş olduğu avantajlı hizmetlerden yararlanabilirler.

Ziraat Bankası, hesap sahiplerinin hesaplarını güncel tutmaları konusunda oldukça hassas davranıyor ve bu kampanya ile bunu bir kez daha vurgulamış oluyor. Hesap sahipleri, belirtilen tarihe kadar şubelere başvurarak hesaplarını yenilemeli ve güncel tutmalıdırlar. Bu sayede, bankanın sunduğu avantajlı hizmetlerden yararlanabilirler ve mağduriyet yaşamalarının önüne geçebilirler.