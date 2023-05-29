Zeytinburnu'nda bir kafede silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Nuripaşa Mahallesi 58. Bulvar Caddesi'ndeki kafede oturan İ.Ş, aralarında husumet bulunan Z.K'yi yoldan geçerken görünce yanına çağırdı.

Şüpheli İ.Ş, yanına yaklaşan Z.K'yi silahla ateş ederek yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Z.K. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli İ.Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Şüpheli İ.Ş'nin alacak verecek meselesi nedeniyle Z.K'yi vurduğu kaydedildi.

Bu arada, saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kafede oturan şüpheli İ.Ş'nin yanına çağırdığı Z.K'yi vurduktan sonra kaçtığı görülüyor. (aa)