İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'ndaki bir mahallede İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının 7 aydır sürdüğünü iddia eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Yenidoğan Mahallesi 48. Sokak'ta İSKİ tarafından başlatılan altyapı çalışmalarının uzamasına tepki gösteren mahalle sakinleri, yetkililerin çözüm bulmasını istedi.

Mahallede esnaflık yapan Mustafa Sarıyel, yarım kalan çalışmalarla ilgili yaptıkları şikayetlerin sonuçsuz kaldığını söyledi.

Sarıyel, yoldaki çökmeler yüzünden arabaların da burada zorlukla ilerlediğini belirterek, "Halk zor durumda kalıyor. İBB bu konuda muhatabın Zeytinburnu Belediyesi olduğunu söyledi. Biz Zeytinburnu Belediyesiyle de konuştuk. Onlar da İBB’den devir istendiğini, İBB'nin devir yapmadığını söyledi. Konuyla ilgili şikayet örneklerini gönderdi." diye konuştu.

Minibüs şoförlerinden Serkan Can da çalışmalar nedeniyle bozulan yolun kendilerini ve yolcuları olumsuz etkilediğini belirtti.

Yoldaki çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade eden Can, "İstanbul 3 yılda 50 yıl geriye gitti. Her yer kazılı olarak bırakılmış. Arabalar rahatsız, bizler rahatsızız, herkes rahatsız." diye konuştu.