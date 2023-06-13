2023-2024 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren VakıfBank, kadrosunu Zeynep Sude Demirel ile güçlendirdi. 12 yaşından itibaren VakıfBank altyapısında yetişen ve 2016-2017 ile 2017-2018 sezonlarında VakıfBank’ın ikinci takımında forma giyen orta oyuncuyla sözleşme imzalandığı duyuruldu.

27 Kasım 2000 doğumlu oyuncu, VakıfBank altyapısından sonra sırasıyla Büyükçekmece, Çanakkale Belediyespor, Yeşilyurt, Galatasaray ve Türk Hava Yolları’nda oynadı.

Kulüp kariyerinde Challenge Cup zaferi yaşayan Zeynep Sude Demirel, alt yaş kategorilerinde birçok kez giydiği milli forma ile 2022 İslami Dayanışma Oyunları’nda şampiyonluk kazandı.