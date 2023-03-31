Avrupa Turnesi’nin ilk konserini 22 Nisan’da Viyana Hallmann Done sahnesinde verecek olan Zeynep Bastık, gurbetçi hayranlarıyla buluşacağı için hayli heyecanlı olduğunu belirtti. Bastık, Avrupa konserlerinin sonrasında ayağının tozuyla 12 Mayıs‘ta, İstanbul‘da Volkswagen Arena konser verecek.
İşte Zeynep Bastık’ın konser takvimi:
22 Nisan – Viyana /Hallmann Done
28 Nisan -Almanya / OberhausenTurbinenhalle
29 Nisan -Hollanda / Utrecht Tivoli Vredenburg
30 Nisan Almanya / Munich Kesselhaus
12 Mayıs İstanbul / Volkswagen Arena
16 Haziran Almanya / Frankfurt Batschkapp
17 Haziran Almaya / Köln E- Werk