Kızılcık Şerbeti Nilay (Feyza Civelek) gerçekten kapandı mı?

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26 Mart Pazar 2023 Yarın TV'de Ne Var? Show TV, FOX TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 Yayın Akışı

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Avrupa Turnesi’nin ilk konserini 22 Nisan’da Viyana Hallmann Done sahnesinde verecek olan Zeynep Bastık, gurbetçi hayranlarıyla buluşacağı için hayli heyecanlı olduğunu belirtti. Bastık, Avrupa konserlerinin sonrasında ayağının tozuyla 12 Mayıs‘ta, İstanbul‘da Volkswagen Arena konser verecek. İşte Zeynep Bastık’ın konser takvimi: 22 Nisan – Viyana /Hallmann Done 28 Nisan -Almanya / OberhausenTurbinenhalle 29 Nisan -Hollanda / Utrecht Tivoli Vredenburg 30 Nisan Almanya / Munich Kesselhaus 12 Mayıs İstanbul / Volkswagen Arena 16 Haziran Almanya / Frankfurt Batschkapp 17 Haziran Almaya / Köln E- Werk