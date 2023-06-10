Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 2021 yılında menajeri Tolga Akış ile evlenmiş olsa da bu evlilikleri sadece bir yıl sürmüştü.Zeynep Bastık, geçtiğimiz yıl ilişkisini sonlandırdığı eski eşi Tolga Akış ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bastık, yeni şarkısı "Eyvah" için düzenlediği partide, eski eşi Akış ile ilgili bir paylaşım yaparak "Eee bu kızın eski kocası kim?" notunu ekledi.

"Biz Eş Olmayı Beceremedik"

Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde paylaşımında, Barcelona'da Edis, Gülşen ve Ozan Çolakoğlu ile birlikte olduğu anıyı paylaştı. Ayrıca eski eşiyle ilgili olarak da "Biz evlilik konusunda başarılı olamadık" şeklinde bir ifade kullandı.