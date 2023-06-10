Kanada'nın Ukrayna Desteği

Zelenskiy, Trudeau ile gerçekleştirdikleri görüşme sonucunda bir ortak bildiri kabul ettiklerini ve bu bildiride Kanada'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğine desteğinin belirtildiğini ifade etti. Zelenskiy, Ukrayna'nın savaş döneminde NATO'ya üye olamayacağını, ancak Kanada'nın Ukrayna'ya güvenlik garantisi sağlayabilecek belgeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Ukrayna'nın Yeniden İnşası ve Karşı Taarruz

Zelenskiy, Ukrayna'nın yeniden inşası konusunu ve Ukrayna'da bulunan mayınların temizlenmesi konusunu Trudeau ile tartıştıklarını belirtti. Ukrayna'da gerçekleştirilen karşı taarruz ve savunma eylemlerine değinen Zelenskiy, bu konuda detaylı bilgi vermeyeceğini, ancak bu eylemlerin sonuçlarını herkesin hissedeceğini ifade etti.

Kanada'nın Askeri Yardımı

Trudeau, Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım sağlayacaklarını ve toplamda 8 milyar dolardan fazla yardımda bulunduklarını belirtti. Trudeau ayrıca, Ukraynalı pilotların Batı menşeli uçak eğitimi sürecine katılacağını ve Ukrayna hava sahasını korumak için sağlanan AIM-7 Sparrow füzelerine 287 adet daha ekleyeceklerini, ayrıca 10 bin adet 155 mm’lik mermi sağlayacaklarını ifade etti.

Kanada Başbakanı Trudeau, Kahovka barajının vurulması sonucu selden etkilenenler için 10 milyon dolarlık bir destek sağlayacaklarını da ekledi.