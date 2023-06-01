Zeki Triko plajlara geri döndü! Zeki Triko'nun yeni sahibi kim? internet üzerinden araştırılıyor. Yıllarca yazlık alanların simge ismimlerinden olan Zeki Triko 2021 yılında icradan satılmıştı. Bu sene iddialı bir şekilde yaza giriş yapan Zeki Triko'nun yeni sahibi araştırılıyor. Antalyalı iş insanı Şefik Kaya tarafından tekrar açıldı. Peki Şefik Kaya kimdir? Hangi sektörde aktif olarak çalışmaktadır? İşte detaylar...

ZEKİ TRİKO YENİDEN AÇILDI

Eskiden yazın gelişi Zeki Triko reklamlarıyla anlaşılırdı. İş insanı Zeki Başeskioğlu tarafından 1958 yılında kurulan Zeki Triko, Aralık 2021’de icradan satıldı. Ünlü markayı Antalya merkezli bir turizm firmasının aldığı duyurulmuş ve bu girişimcinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Zeki Triko’yu alan firma, Zeki Triko plajlara geri döndü! Zeki Triko'nun yeni sahibi kim? Zeki Triko plajlara geri döndü! Zeki Triko'nun yeni sahibi kim? . Sahibi, Zeki Başeskioğlu gibi Antalyalı iş insanı Şefik Kaya.

MERT ALAŞ, IRINA SHAYK İLE MILANO’DA ÇEKİM YAPTI

Moda dünyasına hızlı bir giriş yapan Zeki, üretim ve tanıtıma başladı. Dünyaca ünlü model Irina Shayk ile Milano’da 2023 kampanya çekimlerini tamamlayan Zeki, billboardlardaki yerini aldı. Sıra dışı katalog çekimlerini yine dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Mert Alaş gerçekleştirdi. Mert Alaş, otoriteler tarafından, dünya genelinde, günümüzün en önemli moda fotoğrafçıları arasında gösteriliyor.

10 MAĞAZA AÇTI, İNTERNET SATIŞLARI BAŞLADI

İhracata da başlayan Zeki, İstanbul, İzmir, Antalya başta olmak üzere kıyı şehirlerinde 10 mağazasını yeniden açtı. İnternet satışlarına da açılan Zeki; lbiza, Mykonos, Monaco, Capri, St. Barths gibi dünyanın en güzel plajlarına ev sahipliği yapan yerlerin seçkin butiklerinde de olmayı hedefliyor.

PODYUMLAR YİNE RENKLENECEK

Aralarında Cindy Crawford, Claduia Schiffer, Heidi Klum, Naomi Campbell, Adriana Lima, Alessandra Ambrossio, Doutzen Kroes ve günümüzün ünlü modelleri Gigi ve Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid'in de olduğu dünyaca ünlü mankenler ile çekimler ve defileler düzenleyen Zeki, yine ünlü isimlerle podyumları renklendirecek.

“ZEKİ’NİN YOLCULUĞU BİR AŞK HİKAYESİ”

Ünlü markanın yeni sahibi Şefik Kaya, yaptığı açıklamada, “Zeki ülkemizin bir numaralı markası. Zeki’yi hakettiği yere ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu yolculuğu tam bir aşk hikayesine dönüştüreceğiz. Bizi izlemeye devam edin” dedi.

ŞEFİK KAYA KİMDİR?

İş insanı Şefik Kaya, 1975 Antalya doğumlu. Gençlik yıllarında atıldığı ticaret hayatını başarıyla sürdürüyor. 25 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösteriyor. Akdeniz kıyılarında tur organizasyonu yapan firmaların öncülerinden. Tarım sektöründe de faaliyete bulunan Şefik Kaya, tropikal meyve üreticiliği yapıyor. 2021 yılında Zeki Triko’yu satın alan Kaya, Zeki markasıyla moda ve tekstil dünyasına da adım attı.

ZEKİ BAŞESKİOĞLU KİMDİR?

Zeki Başeskioğlu, 1930 Antalya, Akseki doğumludur.

Zeki Başeskioğlu, genç yaşında İzmir'de şapka satarak çalışmaya başlamıştır. Ardından meslek hayatına Mahmutbey'de çorapçılık yaparak devam etmiştir. Sonrasında ise elbise ve konfeksiyon işine giren Zeki Başeskioğlu, ilk ihracatını 1969 senesinde yapmıştır. İstanbul Rumeli Caddesi'nde dükkan açan ilk tekstilcilerden birisi olmuştur. Sonrasında 1984 yıllarında mayo tasarımları yapmaya başlamıştır. Zeki Triko'nun mayo ve bikini koleksiyonlarının tanıtımı için Cindy Crawford'tan Claudia Schiffer'a, Laetitia Casta'dan Elle McPherson'a dünyaca ünlü topmodellerle çektiği reklam kampanyaları büyük ses getirdi.

Zeki Başeskioğlu, Zeki Triko'nun eski sahibidir.