Genç kuşağın sevilen seslerinden Zafer Eroğlu, (Zefbey),2021 yılında çıkış yaptığı bestesi kendine ait olan sözlerine ise SalmanGenç’in imza attığı “Yaş Yastıklar” teklisinin ardından tekrar müzikseverlerlebuluşmaya hazırlanıyor. Zefbey, Hazal ile birlikte seslendirdiği ve FabrikaProdüksiyon markasıyla dinleyicilerle buluşacak “Şahit Yıllar” ile müzikpiyasasına iddialı bir giriş yapacak.

Sözleri Salman Genç’e bestesi ise Zefbey’e ait olan “ŞahitYıllar” biten ve geri dönüşü olmayan bir aşkın geride bıraktığı izlerinianlatıyor. Şarkının düzenlemesi ise Mehmet Akif Tuna Demirtaş’a ait. Balat sokaklarında çekilen klipte İstanbul’unsevilen semtleri Eminönü ve Galata görüntüleri de yer alıyor.

Klip yönetmenliğini Turan Kubulay’ın üstlendiği “ŞahitYıllar” 11 Nisan’da tüm dijital platformlarda ve Paradise Production YouTubekanalında yayında…

YENİGÜN HABER MERKEZİ