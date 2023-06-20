Bugün çıkan kararla asgari ücretin miktarı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414 liraya, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı. Asgari ücretin artması ile birlikte gözler diğer ödemelere çevrildi. Zamlı sosyal yardım ödemeleri hesaplandı. Peki; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ne kadar oldu? Tüm bilgiler haberimizde...

Zamlı Sosyal Yardım Ödemeleri

İşsizlik Maaşı

Asgari ücrete yapılacak ara zam ile en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 lira, en yükseği 10 bin 731 lira olacak. Damga vergisi kesilmiş olarak ise işsiz vatandaşın eline en az 5 bin 324, en çok 10 bin 649 lira geçecek.

Kıdem Tazminatı

1 Temmuz'dan itibaren asgari ücretli bir vatandaşın kıdem tazminatı yıllık 13 bin 414 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş 1 yıllık kıdem tazminatı 13 bin 312 lira olacak.

65 Yaş Aylığı

2 bin 604 TL olarak uygulanan 65 yaş aylığı, 1 Temmuz'dan itibaren 3 bin 490 liraya yükselecek.

Engelli Maaşı

Engelli maaşı 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 329 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 497 liraya yükselecek.

İhbar Tazminatı

Asgari ücretli vatandaşın 2 haftalık ihbar tazminatı 3 bin 934 liradan 5 bin 273 liraya, 4 haftalık ihbar tazminatı 7 bin 868 liradan 10 bin 546 liraya, 6 haftalık ihbar tazminatı 11 bin 803 liradan 15 bin 820 liraya, 8 haftalık ihbar tazminatı ise 15 bin 737 liradan 21 bin 93 liraya yükselecek.

Rapor Parası

Asgari ücretli vatandaşların rapor parası Temmuz zammıyla birlikte günlük en az, yatarak tedavide 223,57, ayakta tedavide 298,09 lira olarak ödenecek.

Annenin İş Göremez Ödeneği

Asgari ücretli bir vatandaş doğum izninde 24 bin 908 lira rapor parası yani iş göremezlik ödeneği alır. Bu ödeme, asgari ücret zammıyla 33 bin 386 liraya yükselecek.

Genel Sağlık Sigortası Primleri

SGK, 2023'ün ilk 6 ayı için Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 300,24 lira olarak belirlemişti. Buna göre asgari ücrete gelen zam ile birlikte, 1 Temmuz'dan itibaren GSS primi 402 lira oldu.