Bugünlerde sigara fiyatları hakkında oldukça sık konuşuluyor. Özellikle 5 Haziran 2023 tarihli yapılan sigara zammı sonrası, sigara fiyatlarına bir kez daha zam geldi. Sigaraya zam sonrası yeni güncel sigara fiyatları ise merak konusu oldu. Bu yazımızda, 2023 yılında sigara fiyatlarına yapılan zamların detaylarına ve yeni güncel sigara fiyatlarına yer verdik.

2023 Yılında Sigara Fiyatlarına Yapılan Zam

2023 yılında sigaraya yapılan zam, sigara fiyatlarına bir kez daha yansıdı. Yapılan zam oranı ise %20 oldu. Böylece, sigara fiyatlarına bir kez daha büyük bir artış yaşandı.

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubundaki tüm ürünlere 5 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 TL zam yapıldı.

Fiyat listesi son zamla birlikte güncellendi.

Bu zam oranının ardından, yeni güncel sigara fiyatları belirlendi. Peki, sigara fiyatları ne kadar arttı? İşte, güncel sigara fiyatları:

Son zammın ardından fiyatlar 38 TL ile 42 TL arasında değişiyor.

Güncel sigara fiyatları listesine göre 33 TL'ye satılan bir paket sigara artık 38 ila 43 TL bandında satışa sunulacak.

Güncel Sigara Fiyatları

Marlboro Edge sigara fiyatı: 41,00 TL

Parliament 42,00 TL

Kent sigara fiyatı: 38,00 TL

Kent Slims sigara fiyatı: 42,00 TL

Kent D Range sigara fiyatı: 38,00 TL

Kent White sigara fiyatı: 42,00 TL

Camel sigaranın fiyatı: 39,00 TL

Camel Slender sigara fiyatı: 38,00 TL

Monte Carlo sigara fiyatı: 37,00 TL

Chesterfield sigara fiyatı: 38,00 TL

LM sigara fiyatı: 38,00 TL

Muratti sigaranın fiyatı: 39,00 TL

Marlboro Red Touch sigara fiyatı: 41,00 TL

Maltepe kısa uzun sigara fiyatı: 37,00 TL

Pall Mall sigara fiyatı: 37,00 TL

Lark sigaranın fiyatı: 38,00 TL

Tekel 2000 sigara fiyatı: 36,50 TL

Viceroy sigaranın fiyatı: 37,00 TL

Samsun sigara fiyatı: 37,00 TL

Winston sigara fiyatı: 40,00 TL

Winston Slims sigara fiyatı: 40,00 TL

Winston Dark Blue sigara fiyatı: 39,00 TL

Bu tabloda yer alan sigara markalarının fiyatları, yeni zamlı fiyatlar olarak belirlendi. Fiyatlar, illere göre değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak sigara fiyatlarına yapılan zam oranı her yerde aynı oldu.

Sigara Fiyatlarına Yapılan Zam Nedenleri

Sigara fiyatlarına yapılan zamın nedenleri arasında, özellikle sağlık sorunları ön plana çıkıyor. Sigara kullanımı, birçok hastalığa neden olabiliyor ve bu hastalıkların tedavisi için ciddi maddi kaynaklar gerekiyor.

Bunun yanı sıra, sigara kullanımı çevre kirliliğine de neden oluyor. Sigara içenlerin attığı izmaritler, doğada uzun süre kalıyor ve çevre kirliliği oluşturuyor.

Tüm bu nedenlerden dolayı, sigara fiyatlarına yapılan zam oranları her geçen yıl artıyor. Ancak, sigara kullanımının azaltılması için daha etkili yöntemlerin de düşünülmesi gerekiyor.