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En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcıları tarafından takip ediliyor. Temmuz ayında uygulanan son sigara zammının ardından 4 Eylül Pazartesi günü sigaraya bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 5 TL zan yapıldığını açıkladı.Zamlı sigara fiyatları 2023 güncel, yeni sigara zammı fiyatları tüm detaylar haberimizde.

BİR SİGARA GRUBUNA ZAM GELDİ

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden son sigara zammını açıkladı. Buna göre bir sigara grubuna 5 TL zam geldi.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bir sigara grubunda en ucuz sigara 47 TL olurken en pahalı sigara ise 55 TL'ye yükseldi.

BİRALARA EN AZ 7-10 TL ARASI ZAM BEKLENİYOR"

Öte yandan Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş, ilerleyen günlerde bira çeşitlerine 7-10 TL aralığında zam geleceğini aktardı.