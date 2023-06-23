Zamlı Migros viski fiyatları... 35'lik Viski Fiyatları Chivas Regal Fiyat kaç lira? Jack Daniels fiyat ne kadar? Markalara göre Migros viski fiyatları listesini sizler için hazırladık. Ayrıntılar haberimizde.

35'lik Viski Fiyatları

-35’lik Chives Regal 12 Yıllık Viski Fiyatı: 275 TL

-35’lik Ballantines Finest Viski: 250 TL

-35’lik Ballantines 12 Yıllık Viski: 260 TL

-35’lik Jack Daniels Viski: 205,50 TL

-35’lik Jack Daniels Tennessee Honey: 163 TL

-35’lik Jack Daniels Tennesse Apple: 163 TL

-35’LİK Johnnie Walker Black Label: 250 TL

-35’lik johnnie Walker Red Label: 219 TL

-35’lik J&B Viski: 250 TL

Chives Regal Viski Fiyatları Nedir?

-20 ‘lik Chives Regal 12 Yıllık Viski Fiyatı: 176 TL

-35’lik Chives Regal 12 Yıllık Viski Fiyatı: 275 TL

-50’lik Chives Regal 12 Yıllık Viski Fiyatı: 354 TL

-70’lik Chives Regal 12 Yıllık Viski Fiyatı: 476 TL

-100’lük Chives Regal 12 Yıllık Viski Fiyatı: 650 TL

-175’lik Chives Regal 12 Yıllık Viski Fiyatı: 1200 TL

-300’lük Chives Regal Viski Fiyatı: 1850 TL

-3 Litrelik Chives Regal 12 Yıllık Viski Fiyatı: 2229 TL

-70’lik Chives Regal 13 Yıllık Viski Fiyatı: 490 TL

-70’lik Chives Regal 15 Yıllık Viski Fiyatı: 649 TL

-50’lik Chives Regal 18 Yıllık Viski Fiyatı: 1000 TL

-70’lik Chives Regal 25 Yıllık Viski Fiyatı: 4990 TL

-70’lik Chivas Mizunara Viski Fiyatı: 940 TL

Jack Daniels Viski Fiyatları Ne Kadar?

-35’lik Jack Daniels Viski: 205,50 TL

-50’lik Jack Daniels Viski: 279 TL

-70’lik Jack Daniels Viski: 380 TL

-100’lük Jack Daniels Viski: 515

-175’lik Jack Daniels Viski: 695 TL

-300’lük Jack Daniels Viski: 1175 TL

-35’lik Jack Daniels Tennessee Honey: 163 TL

-70’lik Jack Daniels Tennesse Honey: 300 TL

-100’lük Jack Daniles Tenesse Honey: 405 TL

-35’lik Jack Daniels Tennesse Apple: 163 TL

-70’lik Jack Daniels Tenesse Apple: 300 TL

-100’lük Jack Daniels Tenesse Apple: 405 TL

-70’lik Jack Daniels Single Barrel: 495 TL

-70’lik Jack Daniels No.27 Gold: 800 TL