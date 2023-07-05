Zamlı imam maaşları ne kadar oldu? 2023 imam maaşına yüzde kaç zam yapıldı? sorusunun cevabı merak ediliyor. 6 aylık enflasyon farkı TUİK tarafından bugün açıklandı. Aylık enflasyon yüzde 3.92 olurken, yıllık ise 38,21 oldu. Bugün en düşük memur maaşının 22 BİN TL olduğu açıklandıktan sonra İmamlar ne kadar maaş alacak? 2023 imam maaşına yüzde kaç zam yapıldı? İşte detaylar...

2023 EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK İMAM HATİP MAAŞLARI KAÇ TL?

1/4 derecesinde vaiz olarak görev yapan 2023 Ocak zammı ile birlikte 16 bin 615 lira maaş alıyor. Maaşın yüzde 30 zamlanması durumunda 21.600 lira, %40 zamlanması durumunda 23 bin 261 lira, %45 zamlanması durumunda 24 bin 092 lira ve %50 zamlanması durumunda maaşı 24 bin 923 lira olacak.

En düşük memur maaşı 22 bin lira olacağından imam ve müezzin maaşları 22 bin liranın altında olmayacak.

"NET 8077 LİRALIK ARTIŞI ÖNGÖRÜYORUZ"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır yaptığımız çalışmalarda istişareler neticesinde son şekil verildi. En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz.

En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekliyle birlikte yüzde 86'yı bulmaktadır. Kümülatif artış ise yüzde 142 artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı 25 bin 15 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı ortalama yüzde 74'e karşılık gelmektedir. Kümülatif oranı yüzde 129 artışı sağlamış olacağız.

Enflasyon açıklandı! Emekli ve memur maaş zammı belli oldu

İşçilerin refah sevilerinin artırılması için asgari ücreti 11402 lira olarak belirlemiştik.

Her yıl asgari ücret desteği sağladık. 2023 yılında da devam ettirilmesi ve tutarın 500 liraya çıkarılmasını öngörüyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin büyüklüğü nedeniyle yüzyılı depremi üzerine tüm tedbirler bakanlık ve kamu kurumlarımız tarafından alınmıştır.

MEMURLARIN %17.77'LİK ZAMMI KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran'da enflasyon yüzde 38,21 oldu. Memurların alacağı zam da belli oldu.

Milyonlarca memurun beklediği zam enflasyon oranlarına göre netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların alacağı zam yüzde 17,77 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Hazirana ayı enflasyon rakamı sonrasında memurların ve emeklilerin maaşlarının belirleneceğini söylemişti.

Böylece hükümet tarafından açıklanacak zam oranı kesin olacak.