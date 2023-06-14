Zamlı Fiat Egea fiyat listesi Haziran 2023 Güncel Egea fiyatları Türkiye’nin en çok satan otomobil markalarından biri olan Fiat, yerli üretimin avantajını kullanarak Egea modelini rekor sayıda sattı. Ancak Türk Lirası’nın değer kaybı ve yüksek enflasyon nedeniyle Egea modelinin fiyatı her geçen gün artıyor. Zam sonrası Fiat Egea'nın fiyatı, birçok kişi için psikolojik sınır olan 1 milyon TL seviyesini aştı. İşte Haziran 2023 tarihli Fiat Egea fiyat listesi:

Fiat Egea Sedan Modelleri:

1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli: Liste Fiyatı: 614.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 555.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel: Liste Fiyatı: 759.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 725.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel: Liste Fiyatı: 857.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 818.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik Elektrikli-Benzinli: Liste Fiyatı: 907.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 897.900 TL

Fiat Egea Hatchback Modelleri:

1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli: Liste Fiyatı: 635.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 625.900 TL

Fiat Egea Cross Modelleri:

1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli: Liste Fiyatı: 650.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 640.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel: Liste Fiyatı: 774.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 764.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel: Liste Fiyatı: 861.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 851.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli: Liste Fiyatı: 945.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 935.900 TL

Fiat Egea Cross Wagon Modelleri:

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel: Liste Fiyatı: 908.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 898.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli: Liste Fiyatı: 987.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 977.900 TL

Belirtildiği üzere, Fiat Egea'nın fiyatları zam sonrası önemli bir yükseliş gösterdi. Bu durum, Türk Lirası'nın değer kaybı ve yüksek enflasyon oranlarının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Zam oranlarının yüksek olması nedeniyle, otomobil almayı planlayanların bu durumu göz önünde bulundurarak hareket etmeleri önerilir