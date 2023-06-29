Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıkladı. Açıklanan asgari ücret rakamı 1 Ocak 2024'e kadar geçerli olacak. 2024 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücret için aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplanacak. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde.

Yeni Asgari Ücret Ne Zamana Kadar Geçerli Olacak?

Yeni asgari ücret 1 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

Zamlı Asgari Ücret Ne Zaman Geçerli Olacak?

Zamlı asgari ücret 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak.

Zamlı Asgari Ücret Ne Zaman Yatacak?

Maaşını ay başında alanlar, yeni zamlı asgari ücreti 1 Ağustos tarihinden itibaren hesaplarında görecek.