Genç girişimci Mehmet Demiröz'ün sahibi olduğu Bursa'nın en büyük güzellik merkezi MD Beauty Center, top model Tuğba Özay ve ünlü popçu Ece Mumay'ın katıldığı görkemli organizasyonla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından hizmete açıldı. Açılışta konuşan Tuğba Özay, kendini Türkiye'nin zamana meydan okuyan kadınlarından biri olarak gördüğünü söyledi. Özay, “Türkiye'nin zamansız kadınları deyince Ajda Pekkan, Nebahat Çehre, Defne Samyeli, Çağla Şıkel, Ebru Şallı, Demet Şener geliyor. Bunlar yaşsız kadınlar. Ben de onların yolunda emin adımlarla ilerliyorum. 44 yaşındayım ve bugüne kadar hiç estetik yaptırmadım. Dolayısıyla bana 44'lük değil 4 dörtlük diyebilirsiniz. Sürekli estetik yaptıranların ruh sağlıklarını iyi olmadığını düşünüyorum. Güzelliğimin en büyük sırrı genlerim” dedi.

KREM BİLE SÜRMÜYORUM!

Bursa'nın çeşitli lokasyonlarında sahibi olduğu güzellik merkezlerini tek bir çatı altında toplayarak Bursa'nın en büyük kompleksi olma iddiasındaki yeni merkezin açılışı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, top model Tuğba Özay ve ünlü popçu Ece Mumay'la birlikte gerçekleştirdi. Açılış organizasyonunu Esra İlknur Tekmen'in üstlendiği MD Beauty Center, ilk gününden büyük ilgi gördü. Açılışta konuşan Başkan Aktaş, “Bu tür merkezlerin açılışına gittiğimde bana 'Hiç işlem yaptırdınız mı?' diye soruyorlar. Ben bırakın işlem yaptırmayı yüzüme krem bile sürmüyorum. Ama güzel ve bakımlı olmak elbette tüm kadınların hakkı...” diye konuştu.