Arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesindeki çalışmaları 7. günde aralıksız sürüyor. Yıkılan binaların enkazından saatler sonra kurtarma haberleri gelmeye devam ediyor.
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Emek Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yıkılan bir binada çalışma yapan ekipler, Suriyeli Adnan Ahmad Amir ve 4 yaşındaki kızı Emira Amir'i141. saatte yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı. İlk isteğinin iki bardak demli çay olduğunu belirten depremzede babaya ekipler, "Çaylar hazır, hazır." şeklinde cevap verdi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Nur Apartmanı enkazında Eldivan Belediyesi İtfaiyesi ve Yapraklı Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin çalışmaları neticesinde 13 yaşındaki kız çocuğu depremin 145'inci saatinde kurtarıldı.