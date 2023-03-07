Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan Trump Art Gallery, yerli ve yabancı sanatçıların sanat eserlerine ev sahipliği yapmaya, İstanbullular’a sanatın özgün örneklerini sunmaya devam ediyor.

Eserlerinde tabiat biçimleri üzerinde yoğunlaşan Zahit Yıldız’ın son iki yılda ürettiği resimlerden oluşan ‘Güz Bekleyişi’ isimli resim sergisi, Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı, yalnızlığa ve insanın ruh dünyasındaki yolculuklara dikkat çektiği sergideki figür ve kompozisyonlarında ‘güz’e özgü imgeler kullanarak insanın gizli arzularına kapı aralıyor.

“Figürler zaman zaman bir yolculuğa niyetlenir veya yolculuğun sonunu bekler” diyen Zahit Yıldız, son dönem resimlerinin odak noktası olan figürlerinde izleyici ile iletişim kurmaktan kaçınmayı tercih ediyor. Bu resimlerde çiğ renkler yerini ara tonlara bırakırken izlemi değil derinliği yansıtıyor.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 31 Mart tarihine kadar Trump Alışveriş Merkezi B2 katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir.

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