Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan ünlü sunucu Zahide Yetiş, 2014 yılında nikah masasına oturduğu 2. eşi Cem Arısoy 'dan boşanmış. 9 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitiren Yetiş, programda samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü sunucu bu evlilikten olan oğlu Aras ile farklı bir sayfa açtıklarını belirterek, " Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz. Bu bizim için çok özel bir sene oldu. İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum" dedi.

Aile bağlarını sıkı tuttuğunu söyleyen Yetiş, özel hayatını basından uzak tutmak istediğini söyleyerek boşanmayla ilgili gelen soruları yanıtsız bıraktı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi