Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan ünlü sunucu Zahide Yetiş, 2014 yılında nikah masasına oturduğu 2. eşi Cem Arısoy 'dan boşanmış. 9 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitiren Yetiş, programda samimi açıklamalarda bulundu.

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Ünlü sunucu bu evlilikten olan oğlu Aras ile farklı bir sayfa açtıklarını belirterek, " Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz. Bu bizim için çok özel bir sene oldu. İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum" dedi.

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Aile bağlarını sıkı tuttuğunu söyleyen Yetiş, özel hayatını basından uzak tutmak istediğini söyleyerek boşanmayla ilgili gelen soruları yanıtsız bıraktı.

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Kaynak: Yenigün Haber Merkezi

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