ZAGREB (AA) - Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan'daki Kur'an-ı Kerim mekteplerinde eğitim gören öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini iftarda ağırladı.

Sisak'taki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi ve Camisi'nde düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı.

Kıran, programda, 8 Eylül 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan merkezin Hırvatistan'daki Müslümanların huzur içinde yaşadıkları sevgi, saygı ve hoşgörü merkezi haline geldiğini, açıldığı tarihten bu yana sadece Müslümanlar tarafından değil, diğer dinlerin mensupları tarafından da ziyaret edildiğini söyledi.

Avrupa'da yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının yükselişte olduğu bir dönemde Hırvatistan'daki dini eşitlik ortamının umut verici olduğunu ifade eden Kıran, kıtada son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları güçlü bir şekilde kınadığını ve Türkiye’nin İslam karşıtlığıyla mücadeleyi her platformda kararlılıkla sürdüreceğini, İslam toplumunun yanında olacağını belirtti.

Ramazan ayının Türkiye'de yaşanan depremlerin gölgesinde, buruk geçirildiğini aktaran Büyükelçi Kıran, deprem felaketinin ardından Türkiye ile büyük dayanışma sergileyen Hırvatistan İslam toplumuna teşekkür etti.

Kıran, Müslüman Kadınlar Meclisinin Sisak’ta düzenlediği kermeste, çocukların da el emeği ürünlerini satarak elde ettikleri gelirleri Türkiye'deki depremzedelere gönderilmek üzere Zagreb Büyükelçiliğinin yardım kampanyasına bağışlamalarının çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Sisak Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Camisi Başimamı Alem Crnkic ise merkezde ilk ramazanı idrak etmekten büyük mutluluk duyduklarını, Türkiye sayesinde bu ramazanın Sisak Müslümanlarının en güzel ramazanı olduğunu ifade etti.

İftarın ardından mekteplerde eğitim gören öğrencilere takdir belgelerini veren Büyükelçi Kıran, teravih namazına katılan çocuklara da çeşitli hediyeler dağıttı.



