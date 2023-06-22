Zafer Tarıkdaroğlu kaç yaşında, nereli? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu kimdir, Zafer Tarıkdaroğlu biyografisi. Zafer Tarıkdaroğlu son dakika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olan Zafer Tarıkdaroğlu hakkında bilgiler ve Zafer Tarıkdaroğlu sosyal medya hesapları:

Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu kimdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak atanan Zafer Tarıkdaroğlu kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcıları Listesi

Kısaca Zafer Tarıkdaroğlu biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Zafer Tarıkdaroğlu kaç yaşında, nereli?

Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Zafer Tarıkdaroğlu 1981 yılında Erzurum'da doğdu. Yeni bakan yardımıcısı Zafer Tarıkdaroğlu 42 yaşında. İngilizce bilen Zafer Tarıkdaroğlu evli ve 2 çocuk babası

Zafer Tarıkdaroğlu kaç yaşında?

Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu 42 yaşında. Zafer Tarıkdaroğlu 1981 yılında Erzurum'da doğdu.

Zafer Tarıkdaroğlu nereli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak atanan Zafer Tarıkdaroğlu Erzurum'da doğdu.

Zafer Tarıkdaroğlu ne mezunu?

Zafer Tarıkdaroğlu , Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek Lisansını Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Anabilim Dalı'nda yaptı.

Zafer Tarıkdaroğlu biyografisi ve çalıştığı yerler

2011 Yılında Bakanlık Müşaviri olarak Sağlık Bakanlığı'na atandı.

Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları'nda Özel Kalem Müdürü olarak yöneticilik yaptı.

İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ile başlayan siyasi hayatında, İl Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanlığı, Gençlik Kolları Üniversiteler Bölge Koordinatörlüğü ve İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2011 Genel Seçimlerinde Milletvekili Aday Adayı olan Tarıkdaroğlu, 7 Haziran 2015 ve 24 Haziran 2018'de Erzurum Milletvekili Adayı gösterildi.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği, Erzurumspor Yönetim Kurulu Üyeliği, Afrika Anadolu Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Maltepe Erzurumlular Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Kamu-İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Zafer Tarıkdaroğlu sosyal medya hesapları

Twitter hesabı: @ztarikdaroglu