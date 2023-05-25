Söyleşiye ikilinin hayranları büyük ilgi gösterdi. Eğlenceli anıları ve hoş sohbetleriyle izleyenleri kāh güldürüp kāh düşündüren sanatçılar, samimi ve keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç da katıldı.

Zafer Algöz: Tiyatro herkesin yapabileceği bir sanat değil

Usta oyuncu Zafer Algöz, tiyatronun herkesin dahil olabileceği bir sanat dalı olmadığını ifade ederek, “Sinema veya dizi çekiminde tekrar şansı var. Şu an bu salondaki herkes sinema da yapabilir, dizide de oynayabilir. Ancak tiyatroda tekrar mümkün değil, olası bir hatanın telafisi yok. Normalde iki, üç ayda çekilebilecek bir tiyatro oyununun metnini senaryo haline getirdiğiniz de çekimi iki üç ay sürüyor. Ama tiyatroda iki üç saatlik zaman diliminde kesintisiz oyunu oynamanız gerekiyor Dolayısıyla tiyatro herkesin yapabileceği bir sanat değil’’ diye konuştu.

Senarist Can Yılmaz da katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak, izleyenleri Zafer Algöz ile birlikte sahneledikleri “ Burda Olan Burda Kalır” isimli gösterilerine davet etti.

Programa katılan Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, söyleşi sonunda sanatçılara katılımlarından dolayı teşekkür etti.