1961 yılında Kars’da doğdu. 1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatrosu’nda açılan “Gençlik Kursları” ile tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1985 yılında mezun olup, aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu’nda sanat hayatına başladı.

1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları’na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmleri çevirdi. İstanbul Devlet Tiyatroları’nda oyuncu olarak çalışmaktadır.

Eylül 2019’dan beri Can Yılmaz ile birlikte Youtube kanalına içerik hazırlamakta, “Burda Olan Burda Kalır” oyunuyla sahneye çıkmaktadır. Zafer Algöz, Üç Kuruş dizisinde rol almıştır.

Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunlar

Amedeus

Çok Yaşa Komedi

Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi

Hamlet

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Macbeth

Filmografisi

Üç Kuruş 2022

Tutunamayanlar – 2020

Karakomik Filmler 2 – 2020

Karakomik Filmler – 2019

Börü – 2018

Muhteşem İkili – 2018

Görevimiz Tatil – 2018

Arif V 216 – 2018

Deli Aşk – 2017

Hayatımın Aşkı – 2016

Kaçma Birader – 2016

Ali Baba ve 7 Cüceler – 2015

Tut Sözünü – 2015

Küçük Ağa (dizi, 2014) – 2015

Pek Yakında – 2014

Beni Böyle Sev – 2014

Mihrap Yerinde – 2014

İntikam – 2013

Sultan 2012

Uzun Hikaye – 2012

İbreti Ailem – 2012

Mor Menekşeler – 2011

Dedemin İnsanları – 2011

Leyla ile Mecnun – 2011

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi – 2011

Mükemmel Çift – 2010

Yahşi Batı – 2010

Umut – 2009

A.R.O.G – 2008

Cumhur Cemaat – 2007

Kurtlar Vadisi Pusu – 2007

Hasret – 2006

Umut Adası – 2006

Sınav – 2006

Kapıları Açmak – 2005

O Şimdi Mahkum – 2005

Çınaraltı – 2003

Esir Şehrin İnsanları – 2003

Cesur Kuşku – 2001

Evdeki Hesap – 2000

Duruşma – 1999

Salkım Hanımın Taneleri – 1999

Utanmaz Adam – 1998

Komşu Komşu – 1997

Ağır Roman – 1997

Televizyon Çocuğu – 1996 (Konuk oyuncu)

Oğlum Adam Olacak – 1995

Saygılar Bizden – 1992

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