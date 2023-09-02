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Beylikdüzü Belediyesi’ne yeni atanan zabıta memurları yemin töreniyle görevlerine başladı. Çalışma arkadaşlarına yeni görevlerinde başarılar dileyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tüm zabıtaların da 1-7 Eylül Zabıta Haftası’nı kutladı.

Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne yeni atanan zabıta memurları için Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra meclis üyeleri, birim müdürleri ve zabıtalar katıldı. Görevlerini adaletli ve dürüst bir şekilde yerine getireceklerine dair yemin eden memurlar, mesleklerine olan bağlılıklarını da bir kez daha dile getirdi.

“Zabıta teşkilatı kent yaşamının olmazsa olmazlarındandır”

Törende yaptığı konuşmaya Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 197. yıl dönümünü kutlayarak başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Zabıta teşkilatı kent yaşamının olmazsa olmazlarındandır. Belediyenin de temelinde yatar. Şu an 114 zabıta personeliyle Beylikdüzü’ndeki birçok konuya müdahale etmeye çalışıyoruz. Zabıta, belediyemizin insanlara dokunan yüzüdür. Yaptıkları iş itibariyle ciddiyetlerini korusalar da Beylikdüzü’nde yaşayan 413 bin insanımıza güler yüzle hizmet ettiklerini görüyorum. Bundan asla taviz vermeden bu hizmetleri sürdüreceğiz. Yeni göreve başlayan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.