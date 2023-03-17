Sergilenen ürün ve hizmetleri ile oldukça dikkat çeken fuar, eş zamanlı olarak düzenenlen etkinlikleri de sektöre katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Istanbul Jewelry Show ve Mücevher İhracatçıları Birliği iş birliğinde düzenlenen “Art for Jewellery – Inspiration Hub” önemli bir seminere sahne oldu. Dünyaca ünlü trend öngörü firması WGSN Türkiye Satış Müdürü Seden Ünlü tarafından, “Mücevher Sektöründeki” trendler sektör temcilcileri ve ziyareçiler ile paylaşıldı.

“Altınlar”, “Elmaslar”, “Mücevherler” hepsi ve daha fazlası Türkiye’nin en ışıltılı fuarında görücüye çıktı. Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan Istanbul Jewelry Show, 53’üncü kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Informa Markets tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen fuar, ürün ve hizmetleri kadar eş zamanlı etkinlikleri ile de müzevher sektörünün buluşma noktası oluyor.

Mücevher İhracatçıları Birliği’nin desteğiyle sanatın ilham veren yönünü ortaya koyan “Art for Jewellery – Inspiration Hub” etkinliğine ev sahipliği yapan fuarda dünyanın 1numaralı trend öngörü firması WGSN seminer ve içerik partneri olarak ilk kez ağırlandı. Düzenlenen panel kapsamında WGSN Türkiye Satış Müdürü Seden Ünlü, mücevher sektöründeki trendleri paylaştı.

“Erkekler için Tasarımda Sarı ve Gümüş Tonları Hakim”

Siyah ve optik beyaz renklerinin uzun ömür ve zamansızlık mesajı verdiğini belirten Ünlü, “WGSN’nin her sezon için 3 ana teması bulunuyor. Bu temaları tüketici kitlenize göre yorumlayabilirsiniz. İlk tema “Design-wise” ikinci tema “Soul Space” üçüncü ise genç ve yaratıcı bir tema olan “Full Spektrum”. İlkbahar-yaz 2023 sezonunda nostaljik öğeler, kelebek, göksel motifler, şifalı taşlar ve mistik semboller önemli detaylar olarak karşımıza çıkıyor. Minimal mücevherler için meyve, pötikare, dama tahtası gibi eğlenceli öğeler önümüzdeki sezonun trendleri arasında yer alacak. Erkekler için tasarımda mix metal trendi öne çıkacak. Özellikle zincirlerde sarı ve gümüş tonların birlikte kullanımını göreceğiz. Tüketiciler kendilerini iyi hissettiren aksesuarları ve taşları tercih ediyor. Tekrar etkinliklere ve festivallere dönüş yapan Y ev Z kuşağı ışıldamak için pırlanta ve kristalleri tercih ediyor. Değerli ve yarı değerli taşlar önem kazanmaya devam ediyor” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ