Yüzyüzeyken Konuşuruz, yeni şarkısı “Durmaz Akar” ile dinleyiciyle buluşuyor. Bugün Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan şarkının söz ve müziği Kaan Boşnak’a, düzenlemesi ise Yüzyüzeyken Konuşuruz’a ait.

Müzikal kariyerinde 10 yılını dolduran ve ana sahnenin önemli gruplarından biri olarak çok geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Yüzyüzeyken Konuşuruz’un, Haziran ayında yayınlanması planlanan albümün ayak seslerini taşıyan bu güçlü şarkısı hem sözleri hem de farklı müzikal alt yapısıyla dinleyeni ilk anda yakalayacak, üstelik uzun zaman da peşini bırakmayacak.

DURMAZ AKAR’DA BERLİN ESİNTİSİ

Bir ay süren “Avrupa Turnesi” ile binlerce kişiye konser veren grup, turnenin son ayağında Almanya’ya uzanarak, “Durmaz Akar”ı, Berlin’de yer alan Sony Music Circle Studios’ta kaydetti. En yüksek tasarım ve akustik standartlarına sahip olan bu stüdyo, mükemmel ses yalıtımı ve oda akustiğine sahip, yüksek kaliteli müzik kayıtlarının tavizsiz çalınması için iyi dengelenmiş akustik ile donatılmış bir kompleks. Bir hafta boyunca Circle Studios’ta kayıtları devam eden şarkının mix’ini, prodüktörlüğü de üstlenen Mert Medeni yaptı. Mastering’te Evren Göknar imzası taşıyan “Durmaz Akar” vintage tınılara sahip olmasına rağmen modern bir sound’la dinleyiciyle buluşuyor. Yaptığı her çalışmayla dikkatleri üzerine çeken Yüzyüzeyken Konuşuruz, gerek güçlü şarkı sözleri gerekse, doğu-batı sentezleriyle harmanlanmış synth katmanlarıyla ayrı bir ruh taşıyan “Durmaz Akar” şarkısıyla Haziran ayında yayınlanacak yeni albümlerini de müjdeliyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi