Grup, albüm kayıtlarına devam ederken, 25 Mart’ta (dün) yılın ilk İstanbul konseri olan Bostancı Gösteri Merkezi’nde dinleyiciyle buluştu.

Biletlerin tamamının tükendiği konserde Yüzyüzeyken Konuşuruz, Dinle Beni Bi, Sen Varsın Diye, Esen, Kediler, Bodrum, Kazılı Kuyum, Ölsem Yeridir gibi en sevilen şarkılarını çalarken, 10 Mart’ta yayınlanan ve çıktığı günden bugüne kısa sürede başarı yakalayan “Durmaz Akar”ı da seslendirdi.

Sözü ve bestesi Kaan Boşnak, düzenlemesi Yüzyüzeyken Konuşuruz imzası taşıyan ve 10 Mart’ta Sony Music etiketiyle yayınlanan Durmaz Akar, iki haftada 2 milyon dinlenmeye ulaştı. Heyecanla beklenen şarkı, aynı zamanda Haziran ayında yayınlanması planlanan albümün ayak seslerini taşımasıyla da büyük ilgi uyandırdı. Kısa bir süre önce yayınlanmış olmasına rağmen, Bostancı’da Durmaz Akar’ı da seslendiren gruba, binlerce kişi eşlik etti.

Biletleri günler önceden tükenen konserde yaklaşık 2 saat sahnede kalan grup, binlerce kişiye Bostancı Gösteri Merkezi’nde unutulmaz bir gece yaşattı.

Yüzyüzeyken Konuşuruz, yeni albümün kayıtlarına devam ederken, konserlerle dinleyiciye ulaşmaya devam edecek. Grup, 21 Nisan’da Antalya Konyaaltı Açıkhava konserinden sonra 23 Nisan İstanbul Turkcell Vadi Açıkhava konserinde sahnede olacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ