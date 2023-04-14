Televizyonun yeni projesi “Yüzyıllık Mucize”de Cem karakterini canlandıran ekranın ve beyazperdenin başarılı oyuncusu Yalçın Hafızoğlu, canlandırdığı kıskanç nişanlı karakteriyle izleyiciden tam not aldı. Güzel oyuncu Ebru Şahin’in öfkeli ve kıskanç nişanlısı Cem karakterine hayat veren Hafızoğlu, dizide inşaat firması sahibi, zengin bir ailenin tek oğlu. Nişanlısı Harika’ya da büyük bir aşkla bağlı. Dizide Birkan Sokullu ile rakip olan, sergilediği güçlü duruşuyla adından söz ettiren Yalçın Hafızoğlu’nun performansı çok konuşuldu. Birkan Sokullu’nun canlandırdığı Kemal karakteriyle öfke dolu Cem karakterinin bu bölümde yüzleşmesi ve kılıçların çekilmesi sosyal medyada TT oldu. Heyecanın zirve yaptığı sahnelerde, rolünün hakkını verdiğini, genç ve yakışıklı oyuncunun duygularını maviş gözleriyle ifade ettiğini ifade eden seyirciler, ilgilerini her fırsatta dijital paltformda dile getiriyor.

HER FIRSATTA DAVUL ÇALIYOR

Ünlü oyuncu Yalçın Hafızoğlu, sadece canlandırdığı rollerle büyülemiyor sevenlerini. Tutkusu olduğu müziğe de her fırsatta zaman ayıran Hafızoğlu’nu bir müzik grubunun arkasında davul çalarken sahnede görürseniz şaşırmayın. Müziğe ve oyunculuğa küçük yaşlarda başlayan, her geçen gün hatırı sayılır hayran kitlesine sahip olan, sevenlerinin “Maviş” ismini takdığı Yalçın Hafızoğlu, daha önce Kiralık Aşk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda ekrana gelmişti.