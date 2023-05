Heyecanla beklenen Yüzüklerin Efendisi: Gollum™, DLSS 3 ve diğer birçok NVIDIA teknolojisiyle 25 Mayıs'ta piyasaya sürülüyor. Bu hafta Firmament ve Togges oyunları da DLSS 2 desteği alıyor.

Kusursuz bir Yüzüklerin Efendisi: Gollum Deneyimi

J. R. R. Tolkien'in kitaplarından uyarlanan, Deponia ve birçok saygın oyunun yaratıcısı olan Daedalic Entertainment'ın hazırladığı, hikaye odaklı bir macera oyunu olan Yüzüklerin Efendisi: Gollum™ DLSS 3, NVIDIA DLAA, NVIDIA Reflex ve ışın izleme teknolojisiyle desteklenerek 25 Mayıs'ta piyasaya sürülüyor.

DLSS 3 ile Sınır Tanımayan Performans

GeForce RTX 40 Serisi oyuncuları, The Lord of the Rings: Gollum™'da DLSS 3 ile performansı önemli ölçüde artırabiliyor. 4K'da, GeForce RTX 4090'ın performansı 3,5 kat artıyor, her ayar maksimuma çıkarıldığında ve tüm ışın izleme seçenekleri etkinleştirildiğinde saniyede 169 kare hızına ulaşılıyor. GeForce RTX 4080 ile, 3,8 kat performans artışıyla 123 FBS'ye ulaşılıyor; GeForce RTX 4070 Ti, 100 FBS oyun deneyimi için 3,9 kat hızlanıyor; GeForce RTX 4070, 79 FBS oyun deneyiminde 3,8 kat performans artışı sağlıyor.

GeForce RTX 40 Serisi dizüstü bilgisayarlarda DLSS 3, maksimum ayarlar ve ışın izleme etkinleştirilmiş olarak performansı 2560x1440'ta ortalama 2,5 kat artırıyor. 1080p'de DLSS 3, tüm RTX 40 Serisi dizüstü bilgisayar ekran kartlarının 90 FBS üzerinde çalışmasına yardımcı oluyor. Serinin amiral gemisi GeForce RTX 4090 Laptop GPU'sunda ise bu sayı 200 FBS'yi aşıyor!

DLAA ile Görüntü Kalitesini Artırın

Birçok ekran kartında yüksek kare hızlarına ulaşan GeForce RTX Oyuncuları, DLSS teknolojinde kullanılan yapay zeka tabanlı bir kenar yumuşatma modu (AI-based anti-aliasing mode) olan NVIDIA DLAA ile görüntü kalitesini artırmak isteyebiliyor. DLAA, görüntü kalitesini en üst düzeye çıkarmak için doğal çözünürlüklü bir görüntü kullanıyor ve Yüzüklerin Efendisi: Gollum™ DLAA, harika görüntü kalitesi ve mükemmel performans için DLSS Frame Generation ile birleştirilebiliyor.

NVIDIA Reflex ile Akıcı Bir Oyun Deneyimi

Oyunu daha da duyarlı hale getirmek için GeForce RTX veya GeForce GTX 900 Serisi veya daha yeni ekran kartlarına sahip oyuncular NVIDIA Reflex teknolojisini etkinleştirebiliyor. Bu teknoloji, sistem gecikmesini azaltıyor, böylece oyunlar daha akıcı ve eğlenceli hale geliyor, çok oyunculu oyunlarda ise rekabet gücü büyük oranda artıyor. Yüzüklerin Efendisi: Gollum™'da, NVIDIA Reflex etkinleştirildiğinde, sistem gecikmesi %56'ya kadar azaltılabiliyor.

