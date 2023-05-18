Yüzmek, insan vücudunun suyla teması sayesinde beyni ve bedeni arındıran bir aktivitedir. Bacak kasları kadar, kol, mide ve boyun kaslarını da çalıştıran yüzmek kalori yakmak için en uygun egzersizlerden biridir. Yüzerken, 1 saat içinde 400 ile 700 arasında kalori yakmak mümkündür.

Yüzmenin Faydaları

-Kan dolaşımını hızlandırır.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Kemik sorunlarında etkilidir. Uzun süreli kas ve eklem sorunu olanlar, fiziksel ve fizyolojik aktivite olarak yüzmeden rahatlıkla faydalanabilir. Yüzmek, kas ve iskelet sistemini güçlendirir.

-Sindirim Sistemini hızlandırır.

-Ruhsal açıdan rahatlamaya yardımcı olur, stres ve gerginliğin azalmasına katkıda bulunur.

-Esnekliği arttırır.

-Kilo verilmesini kolaylaştırır.

-Kolesterol seviyesini dengeler. Yüzme, enerji üretimi için yağ depolarının kullanımına yardımcı olan bir egzersizdir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ