Yüzmek, insan vücudunun suyla teması sayesinde beyni ve bedeni arındıran bir aktivitedir. Bacak kasları kadar, kol, mide ve boyun kaslarını da çalıştıran yüzmek kalori yakmak için en uygun egzersizlerden biridir. Yüzerken, 1 saat içinde 400 ile 700 arasında kalori yakmak mümkündür.
-Kan dolaşımını hızlandırır.
-Bağışıklık sistemini güçlendirir.
-Kemik sorunlarında etkilidir. Uzun süreli kas ve eklem sorunu olanlar, fiziksel ve fizyolojik aktivite olarak yüzmeden rahatlıkla faydalanabilir. Yüzmek, kas ve iskelet sistemini güçlendirir.
-Sindirim Sistemini hızlandırır.
-Ruhsal açıdan rahatlamaya yardımcı olur, stres ve gerginliğin azalmasına katkıda bulunur.
-Esnekliği arttırır.
-Kilo verilmesini kolaylaştırır.
-Kolesterol seviyesini dengeler. Yüzme, enerji üretimi için yağ depolarının kullanımına yardımcı olan bir egzersizdir.
YENİGÜN HABER MERKEZİ