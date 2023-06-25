Her yıl Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivali’nin sonunda düzenlenen Megisti Kaş Swim Race, bu yıl 17. kez gerçekleşti. Rekortmen yüzücüler, “Barış ve Dostluk” sloganıyla antik dönemden Likyalılar’a, Türk topluluklarından Bizanslılara pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Kaş’ta buluştu. Yunanistan’a en yakın kara parçası olan Megisti/Meis Adası’ndan sabahın erken saatlerinde başlayan zorlu yarış, 7 kilometre parkurun ardından Kaş’ta son buldu.

16 ülkeden 193 sporcunun katıldığı Megisti Kaş Swim Race’te kadınlarda birinci 1:46:34 süreyle yarışın en genç sporcusu Aybike Su Irçağ, ikinci 1:57:32 süreyle Kathryn Haesner ve üçüncü 1:59:53 süreyle Ironman şampiyonu Sera Sayar oldu. Erkeklerde birinci 1:37:42 süreyle Emre Erdoğan, 1:38:01 süreyle Spyros Chrysikopoulos oldu. Dostluk için kulaç atan ve ilk ikiye giren Türk ve Yunan sporcular yarış sonunda sarılarak sıcak anlar yaşattı. Dünya Rekortmeni 61 yaşındaki Ahmet Nakkaş yarışı 1:39:15 süreyle üçüncü olarak tamamladı. Hasan Gökhan Kotan, 3 saat 22 dakika 30 saniyeyle yarışı tamamlayarak dünyada 7 kilometre yüzen ilk down sendromlu yüzücü oldu.

İmza attığı spor organizasyonlarıyla adından söz ettiren, ülkemizi uluslararası pek çok branşta gururla temsil eden Rossist Event tarafından düzenlenen yüzme yarışı sona erdi. Akdeniz’in masmavi sularında, akıntıya ve dalgalara karşı verilen mücadele spor tutkunları tarafından heyecanla takip edildi. Türkiye, Yunanistan, ABD, İngiltere ve Avustralya başta olmak üzere Afganistan, Bosna – Hersek, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Japonya, Makedonya ve Rusya’dan gelen üst düzey 193 sporcu birincilik için kıyasıya mücadele etti. Kaş Belediyesi ve Radisson Blu Hotel Kaş ana sponsorluğunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kaş Kaymakamlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin destekleriyle, MK Group co-sponsorluğunda MEKVIN Hotels konaklama sponsorluğunda gerçekleşen benzersiz yarış, otoritelerden bir kez daha tam not aldı.

Megisti Kaş Swim Race büyük bir heyecanla başladı

Sabahın erken saatlerinde başlayan yarışın start noktasında yüzücüleri yerli yabancı basın mensupları ve spor severlerin yoğun ilgisi karşıladı. Yarışın startını ise spora ve sporcuya verdiği önemle ön plana çıkan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve Rossist Event Kurucusu Polat Dede verdi. Yarışı ilk 3’te bitiren sporcular aynı hizada yüzerek yarışı tamamladı. Sıcak havanın etkili olduğu yarışta sporcular dalgalara meydan okudu. Birincilik için kıran kırana mücadele eden sporcular finish noktasına aynı anda geldi.

Yarış hakkında düşüncelerini aktaran Rossist Event Kurucusu Polat Dede; “Yoğun geçen bir yarışın ardından Kaş’ın masmavi sularında sporcularımızı karşıladık. Bu güzel yarışın öncesinde Yunanistan genel seçimlerinin olduğu gün yarışımızı gerçekleştirmemizde özel destek veren Meis Belediye Başkanı Samsakos Yorgos’a, Kaş Belediyesi’ne, Radisson Blu Hotel Kaş’a, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, Kaş Kaymakamlığı’na, Türkiye Yüzme Federasyonu’na, Türkiye Spor Yazarları Derneği’ne, MK Group ve MEKVIN Hotels’e teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

16 ülkeden 193 sporcu “Barış ve Dostluk” için kulaç attı

Akdeniz’in akvaryum gibi denizinde, komşu ülke Yunanistan’ın Kaş’a en yakın kara parçası Megist/Meis Adası’ndan start verilen yarışa 16 ülkeden 193 sporcu katıldı. Sporcuların arasında Manş Denizi’ni geçen en genç Türk sporcu Aysu Türkoğlu, 100 metre Serbest 60-64 Yaş Dünya rekoru sahibi Ahmet Nakkaş, ultra maraton yüzücü Bengisu Avcı ve Ironman Şampiyonu Sera Sayar da yer aldı.

Down sendromlu yüzücü Hasan Gökhan Kotan dünyada bir ilki gerçekleştirdi…

Benzersiz yarışı özel kılan yanlardan biri ise down sendromlu sporcu Hasan Gökhan Kotan’ın mücadelesi oldu. Hasan Gökhan Kotan, 7 kilometre yüzerek Kaş’a 3 saat 44 dakika 30 saniyede vararak dünya tarihine geçti. İskelede alkışlarla karşılanan Gökhan’ı görenler, duygusal anlar yaşadı.

Kaş’ın turkuaz sularında dalgaların şampiyonları belli oldu

Tatil denince akla gelen ilk noktalardan biri olan, her yıl dünyanın dört bir yanından turist akımına uğrayan Kaş, benzersiz bir yarışa ev sahipliğine imza attı. Heyecan dolu anlara sahne olan ve bu yıl 17. kez gerçekleştirilen Megisti Kaş Swim Race’te kazanan belli oldu. Erkeklerde Emre Erdoğan, 1 saat 37 dakika ve 42 saniyeyle karaya varan ilk isim oldu. İkinci sırayı ise 1 saat 38 dakika 01 saniyeyle Spyros Chrysikopoulos kaptı. Son olarak Ahmet Nakkaş 1 saat 39 dakika ve 15 saniye ile yarışı üçüncü sırada tamamladı. Kadınlarda yarışın en genç sporcusu Aybike Su Irçağ, 1 saat 46 dakika 34 saniyeyle iskeleye ulaştı. İkinci sırada 1 saat 57 dakika 32 saniyeyle Kathryn Haesner ve üçüncü 1 saat 59 dakika 53 saniyeyle Ironman şampiyonu Sera Sayar oldu.

Kaş Cumhuriyet Meydanı’nda ödül töreni düzenlendi

Nefes kesen yarışının ardından ödül töreni Antalya’nın simge noktalarından olan Kaş Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti. Yarışı ilk üçte tamamlayan isimler ödüllerine kavuştu. Kazananlara ödüllerini ise Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, MK Group İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Gürsoy ve Meis Belediye Başkan Yardımcısı Nicolas Asvestis verdi.

Kulaçların “Barış ve Dostluk” için atıldığı yarışın kazananları ise şöyle:

Megisti Kaş Swim Race Kadınlar İlk 3:

1- Aybike Su Irçağ, 1 saat 46 dakika 34 saniye

2- Kathryn Haesner, 1 saat 57 dakika 32 saniye

3- Sera Sayar, 1 saat 59 dakika 53 saniye

Megisti Kaş Swim Race Erkekler İlk 3:

1- Emre Erdoğan, 1 saat 37 dakika ve 42 saniye

2- Spyros Chrysikopoulos, 1 saat 38 dakika 01 saniye

3- Ahmet Nakkaş, 1 saat 39 dakika ve 15 saniye