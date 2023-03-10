350’ye yakın çekici ve vinç, 400 teknik personel ile sahada binlerce aracı kurtaran Tur Assist, arama kurtarma faaliyetlerinde de aktif bir rol aldı. “Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren tüm operasyonlarımızı bölgeye seferber ederek vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık.” şeklinde konuşan Tur Assist Genel Müdürü Timur Selçuk Turan, “Hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, geride kalanlarımıza baş sağlığı diliyoruz.” açıklamasını yaptı.

27 yıldır asistans sektöründe faaliyet gösteren Tur Assist, geçtiğimiz ay yaşanan elim deprem felaketinin hemen ardından yaklaşık 100 adet tedarikçisi, 600’den fazla personeliyle seferber oldu. Deprem bölgesinde 350’ye yakın çekici ve vinci aktif bir şekilde görev yapan şirket, 1 aylık süreçte 2 binden fazla aracın bulunduğu bölgeden çekilerek kurtarılmasında aktif rol oynadı. Tur Assist acil olarak sağladığı asistans hizmetlerinin yanı sıra Karavan Forum ile iş birliği doğrutlsunda karavanların bölgeye sevkedilmesini sağlayarak, depremzedelerin barınma süreçlerine katkıda bulundu.

Arama-kurtarma çalışmalarına da destek oldular

Bölgede çekici ve vinç bulunurluğu konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşandığını ilk saatlerden itibaren tespit ettiklerini dile getiren Tur Assist Genel Müdürü Timur Selçuk Turan, “Yardıma ihtiyacı olan her vatandaşımız için sahada 400 teknik personelimiz ve 200 çağrı merkezi görevlimiz ile 7/24 teyakkuz haline geçtik. Hiçbir ticari kaygı gözetmeksizin enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarına tüm gücümüzle katılmaya çalışırken bölgedeki ulaşımı ve arama-kurtarma süreçlerini aksatabilecek araçların çekilmesini sağladık. Öte yandan çekilen araçları güvenli bir şekilde muhafaza etmek üzere hızla pert-hasarlı araç garajlarımıza aktardık. “ dedi. Turan, “Hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, geride kalanlarımıza baş sağlığı diliyoruz. Bölgenin kalkınma sürecinde de özverili bir biçimde çalışmalarımıza hızla devam etmeye gayret ediyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız.” mesajını verdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ