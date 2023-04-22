Depremlerin ardından Hatay'ın Dörtyol ilçesi MMK Metalurji Limanı'na gönderilen TCG Bayraktar gemisi, 9 Şubat'tan bu yana sahra hastanesi olarak hasta ve yaralılara hizmet vermeyi sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından gemide görevlendirilen acil tıp, genel cerrahi, ortopedi, anestezi, göğüs, kalp ve damar cerrahisi uzmanları ile yardımcı sağlık personelinden oluşan ekip, depremzedelere yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Gemiye gelen hastalar görevli askerler tarafından karşılanıp gerekli kayıtlar yapıldıktan sonra doktorların bulunduğu yataklı bölüme yönlendiriliyor.

TCG Bayraktar gemisi, göreve başladığı günden bu yana 15 bin hastaya hizmet verdi.(AA)